Messi vant Gullballen for sjette gang

Ett år uten at Messi eller Ronaldo vant Gullballen var nok. For etter at Luka Modric i fjor brøt rekken på ti strake år der de to gigantene hadde vunnet prisen, var det nok en gang Messis tur som vant den prestisjetunge prisen som tildeles verdens beste fotballspiller.

– Jeg ønsker å takke journalistene som har stemt på meg. Og selvsagt, takk til alle mine kolleger i klubben, som har bidratt til denne prisen. Det er utrolig. Tusen takk, sa Messi.

Han vant sin sjette gullball med sterk konkurranse fra Liverpools Virgil van Dijk, som lenge var en favoritt til å vinne prisen etter å ha slått ut Messi og hans Barcelona i mesterligaen, en turnering Liverpool endte opp med å vinne.

– Jeg var nær, men det er noen spillere, som ham (Messi), som er unaturlig gode. Jeg er stolt over det jeg har fått til med både landslaget og Liverpool det siste året, sa nederlenderen van Dijk.

Ronaldo treer

Messi ledet på sin side Barcelona til en overlegen seier i La Liga, og han sto for 40 mål og 16 målgivende pasninger på 43 kamper for klubblaget fra starten av 2019 til avstemningen ble avsluttet 11. november. Messi endte også som toppscorer i mesterligaen med sine tolv mål og i La Liga med 36 nettkjenninger.

Sist argentineren vant gullballen var i 2015, og siden den gang har prisen gått to ganger til Ronaldo før Modric vant i 2018.

Modric var ikke engang blant de 30 nominerte i årets Ballon d'Or kåring. Ronaldo endte på 3.-plass bak van Dijk og foran Sadio Mané, også han Liverpool-spiller. Liverpool hadde hele fire spillere inne på topp 10-listen, med Mohamed Salah på 5.-plass og keeper Alisson Becker på 7.-plass.

Ballon d'Or, ofte oversatt til «Gullballen» på norsk, blir sett på som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne.

Rapinoe etterfulgte Hegerberg

På kvinnesiden vant amerikaneren Megan Rapinoe Gullballen. Hun ble toppscorer og kåret til turneringens beste spiller da USA vant VM i sommer. Rapinoe kunne ikke være til stede på utdelingen i Paris, men takket for prisen via videolink.

Kvinnenes Ballon d'Or ble delt ut for annen gang. Den norske Lyon-proffen Ada Hegerberg ble altså historisk da hun vant prisen i fjor. I år var Hegerberg blant de 20 nominerte, og hun endte på 4.-plass selv om hun ikke spilte i VM.

Juventus-stopperen Matthijs de Ligt ble kårets til den beste spilleren under 21 år, mens Liverpools Becker fikk pris som årets beste keeper.

