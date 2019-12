Aviser: Nordlie blir LSK-trener

NTB Sport

Jörgen Lennartsson fikk mandag sparken fra trenerjobben, og Nettavisen hevder å vite at Nordlie allerede har signert en avtale med LSK. Samtidig skriver RB og VG at noen formaliteter gjenstår før Nordlie kan presenteres som Lillestrøm-trener.

LSK-spillerne skal ha fått beskjed om at de får møte den nye treneren tirsdag formiddag, ifølge VG. Det virker helt klart at Nordlie leder sin første trening da. Det er ikke avklart om 57-åringens avtale gjelder bare for kvalkampene mot Start eller videre.

Nordlie, som rykket ned fra 1. divisjon med Skeid denne sesongen, har tidligere ført LSK til cupgull. Det var i 2007, før han trakk seg året etter.

Nordlie har en lang trenerkarriere bak seg, og han er flere ganger blitt hentet inn som redningsmann i norske klubber. LSK skal spille kvalifiseringsfinale mot Start 7. (borte) og 11. desember (hjemme).

– Hadde klart det uansett

Lennartsson fikk sparken med umiddelbar virkning mandag formiddag. Han måtte forlate Lillestrøm etter at laget havnet på 14.-plass denne sesongen. Svensken, som tok over trenerjobben i Lillestrøm sommeren 2018, vant ikke en eneste kamp etter 25. august.

«Etter 11 kamper på rad uten seier – og to viktige kvalifiseringskamper foran oss – vil en annen hovedtrener lede laget mot Start», skrev Lillestrøm i en pressemelding mandag.

– Dette ble avsluttet med at det blir en annen trener som leder lagget i de to avsluttende kvalifiseringskampene. Jeg har stor forståelse for dette, selv om jeg tror vi hadde klart det uansett, sier Lennartsson til LSKs nettside.

Takker alle

– Jeg vil takke alle spillere og hele støtteapparatet for et veldig godt samarbeid under hele min periode. Lillestrøm SK kommer for alltid til å være i mitt hjerte og jeg kommer så klart på besøk på Åråsen i framtiden. Med stort håp om vellykket kvalifisering mot Start, uttaler Lennartsson.

Lennartsson tok over etter at Arne Erlandsen fikk sparken midt i fjorårssesongen og ledet laget til sikker plass, men i årets sesong har det gått langt dårligere. I Lennartssons 44 seriekamper med LSK har laget bare vunnet 11 kamper totalt.

