United kastet bort nok en ledelse, spilte uavgjort hjemme mot Aston Villa

NTB Sport

United snudde til 2-1 etter å ha havnet under etter et perlemål av Jake Grealish, men Tyrone Mings banket inn utligningen for Aston Villa cirka halvveis i den andre omgangen. Dermed ble det nok et poengtap for Solskjær.

United ligger med uavgjort på niendeplass i Premier League, åtte poeng bak den viktige fjerdeplassen som gir spill i neste sesongs mesterliga. Storklubben står kun med fire seirer av 14 mulige denne sesongen. Seks kamper har endt uavgjort. Aston Villa er nummer 16.

Dette var Uniteds andre strake uavgjort. Forrige helg spilte de 3-3 borte mot et annet nyopprykket lag, nemlig Sheffield United. Da skjedde det samme som mot Villa. United havnet under, snudde kampen, før de så ga bort ledelsen.

Solskjærs lag virket solid defensivt i starten av sesongen, men de siste kampene har de sluppet inn flere enkle mål. Allerede onsdag får nordmannen muligheten til å slå tilbake. Da kommer tidligere United-manager José Mourinho på besøk til Old Trafford med sitt Tottenham.

Perlemål

Etter 12 minutter søndag havnet United i trøbbel. Da tok gjestene fra Birmingham ledelsen med en perlescoring av klubbens store stjerne, Grealish. Midtbanespilleren dro seg inn fra venstre og skrudde ballen vakkert i det lengste krysset.

Etter en snau halvtime kunne vondt blitt til verre for Solskjær. Villa scoret, men målet ble annullert for offside på Grealish. United slet med å skape noe offensivt, og Villa så lenge ut som det farligste laget. I hovedrollen var Villas nummer ti.

Tre minutter før pause utlignet likevel vertene. Marcus Rashford kom til heading etter en dødball. Ballen gikk i mål via Villa-keeper Tom Heaton.

To raske dødballmål

Grealish sendte gjestene i ledelsen før pause. Han fikk muligheten til å gjenta bragden 17 minutter etter hvilen. Han fikk sjansen inne i United-boksen, men ballen var litt for langt foran ham, og han skled ballen utenfor.

Istedenfor satt den i den andre enden. Nok en gang scoret United etter corner. Svenske Victor Lindelöf steg til værs på bakre stolpe og plasserte ballen i det lengste hjørnet med hodet. Dermed var oppgjøret snudd.

Ledelsen holdt ikke lenge. For nesten direkte etterpå banket Villa-forsvarer Mings inn 2-2 etter en dødball.

I den andre kampen spilt søndag kveld sikret Leicester en dramatisk seier. De havnet under 0-1 hjemme mot Everton, men snudde og vant 2-1. Den avgjørende scoringen av Kelechi Iheanacho kom langt inne i overtiden. Dermed er Leicester fortsatt nummer to i Premier League, åtte poeng bak serieleder Liverpool.

Tidligere søndag hadde Fredrik Ljungberg tatt ett poeng i debuten som Arsenal-manager. London-laget spilte 2-2 borte mot Norwich. Samtidig spilte Wolverhampton og Sheffield United 1-1.

