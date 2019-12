Trøbbel for kombinerthopperne – Riiber mot ny triumf

NTB Sport

Med avlysningen av hoppdelen gjelder de såkalte foreløpige resultatene fra torsdag som utgangspunkt for 10 kilometer langrenn senere søndag.

Jarl Magnus Riiber topper den resultatlisten og ligger dermed svært godt an til nok en seier. Han går ut 1.04 foran landsmann, junioren Jens Lurås Oftebro. Det er hele fem nordmenn blant de sju første på torsdagens resultatliste. Langrennsdelen starter klokken 14.

Riiber har fullstendig dominert sesongåpningen i verdenscupen og vant både fredagens og lørdagens renn.

– Jeg håper at jeg kan fortsette slik og at ingen slår meg, men så enkelt er det nok ikke. Vi har hatt et forsprang på utlendingene fordi vi har hatt snø lenge i Norge. Vi har hatt flere hopp enn dem på snø, men det vil jevne seg ut. Vi så allerede i dag at de var nærmere oss enn fredag, sa Jarl Magnus Riiber på pressekonferansen.

