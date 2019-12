Sørloth scoret igjen, men seieren glapp på overtid

NTB Sport

Yuto Nagatomo satte inn utligningsmålet for gjestene fra Istanbul i det 90. minutt, og etter seks tilleggsminutter ebbet kampen ut med ett mål til hvert lag.

Sørloth nikket inn sitt sjuende seriemål for sesongen i det 50. minutt på innlegg fra José Sosa.

Utligningen betydde at to poeng glapp for Trabzonspor, som er på tredjeplass fire poeng bak Sivasspor og to bak Basaksehir.

Fredrik Gulbrandsen var ikke i troppen da Basaksehir vant 2-0 over Antalyaspor. Han måtte tidlig ut med skade i europaligakampen mot Roma torsdag.

