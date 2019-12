Rosenborg tok bronse og sendte lillebror Ranheim ned

NTB Sport

Til slutt kunne Erik Hornelands menn slippe jubelen i løs i det som var en forrykkende serieavslutning i Eliteserien. Rosenborg risikerte lenge å spille sin første sesong siden 2008 uten medalje, men brikkene falt til slutt på plass for hvittrøyene.

Mens trønderne gjorde sin del av jobben hjemme mot Ranheim, kom det en svært hjelpende hånd fra Rogaland. Haugesunds 4-1-seier over Odd sikret at Rosenborg klatret opp på 3.-plass og dermed spiller europaligakvalifisering i 2020.

– Jeg synes ikke det skal være medalje for 2.- og 3.-plass. Vi skaffet oss muligheten til å komme oss til Europa, det er det viktigste. Har vi den størrelsen på troppen vi har nå, måtte vi jo sparket annenhver spiller uten Europa. Forskjellen med og uten Europa er enormt stor. Det ville vært et antiklimaks om vi ikke hadde klart det, sa Pål André Helland til Eurosport.

Nedrykk

Ranheim må på sin side ta den tunge turen ned fra Eliteserien. Bydelsklubben fra Trondheim har spilt på landets øverste nivå siden 2018.

– Vi hadde et bitte lite snev av håp om at vi kunne utrette et mirakel her i dag, men samtidig visste vi at det skulle mye til. Jeg synes vi legger ned en hederlig innsats og gjør det vi kan. Dessverre er vi ikke gode nok, sa trener Svein Maalen.

Nedrykket gjør at blåtrøyene må bytte ut kamper på blant annet Lerkendal og Brann stadion med oppgjør mot nyopprykkede Stjørdals-Blink og Grorud.

Sjokkstart

Rosenborg åpnet friskest, og etter et snaut kvarter satte Pål André Helland ballen i stolpen. Returen endte hos Samuel Adegbenro, men nigerianeren skjøt utenfor.

Tross Rosenborg-presset var det lillebror Ranheim som først fikk nettsus. Øyvind Alseth skulle legge inn, men det hele endte med at André Hansen sendte ballen i eget nett. Det var RBK-keeperens annen tabbe på fire dager.

Vertene ropte på straffe etter halvtimen spilt, men dommer Trond Ivar Døvle lot seg ikke overbevise. Birger Melings innlegg ble blokkert av en skliende Ivar Furu, og ballen spratt opp i Furus hånd.

Gedigen Bakenga-mulighet

Få sekunder senere ble Mushaga Bakenga taklet i motsatt felt, men Ranheim-spilleren holdt seg på beina. Hadde han gått ned, er det neppe utenkelig at det hadde blitt blåst.

Bakenga hadde en gedigen mulighet til å doble ledelsen alene mot Hansen, men den tidligere RBK-spissen skjøt smått utrolig over mål. Noe før hindret Even Barli baklengs for blåtrøyene da navnebror Hovland testet skuddfoten.

Hovland skulle derimot få nettsus etter pause. Etter litt klabb og babb fikk midtstopperen til slutt satt pannebrasken på ballen. Med 1-1 var Ranheim plutselig under streken, mens RBK holdt liv i drømmen om medalje og europaligakvalifisering.

Hovland snudde kampen

Kvarteret før slutt var kampen snudd da Hovland satte sitt annet mål for kvelden. Midtstopperen steg til værs på et hjørnespark og stanget inn 2-1.

Jubelen varte derimot ikke lenge. Ett minutt senere hadde Michael Karlsen sørget for balanse i regnskapet da han curlet ballen pent bak André Hansen.

Rosenborg skulle derimot til slutt trekke det lengste strået. I det 81. minutt smalt Adegbenro til på halvspretten foran nervøse hjemmesupportere.

Mike Jensen bommet på straffespark på overtid, men det gjorde fint lite. Rosenborg kunne slippe jubelen løs for bronse, mens Ranheim fikk en lang tyngre søndagskveld på Lerkendal.

