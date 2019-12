Røiseland nummer to i Östersund, Eckhoff-kollaps på stående skyting

NTB Sport

Marte Olsbu Røiseland bommet to ganger på liggende skyting, men med strålende fart i sporet og en feilfri stående skyting klatret hun stort på resultatlisten. 28-åringen endte til slutt på 2.-plass, 8,6 sekunder bak vinneren Dorothea Wierer. Marketa Davidova fra Tsjekkia ble nummer tre.

– Det er helt utrolig at jeg skyter to bom og blir nummer to. Tydeligvis er formen bra. Det er deilig å se at jeg er i rute. Nå må jeg bare få til den liggende skytingen, sa Røiseland til NRK.

Hun var raskest av samtlige i sporet.

Eckhoff bommet fire ganger

Eckhoff skjøt fullt hus på liggende og passerte i ledelsen. Inn på den avsluttende stående skytingen var hun fortsatt med i kampen om seieren, men der gikk det meste galt for 29-åringen. Eckhoff bommet fire ganger og ødela alle sjanser for et godt løp. Hun endte til slutt på 40.-plass.

– To av tre ting var veldig bra. Jeg gikk kjempefort i løypa, og liggende skyting var endelig bra. På stående skyting klarte jeg å stille meg opp på en drittmatte og sto og gled. Jeg hadde ikke sjans til å treffe blinken. Det er ikke noen unnskyldning. Jeg har trent på dette, men jeg fikk det ikke til, sa Eckhoff.

Fornøyd vinner

Italienske Wierer vant verdenscupen forrige sesong, og hun viste søndag at hun har beholdt storformen. Wierer skjøt én bom.

– Jeg er veldig «happy», sa vinneren på norsk.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 25, Karoline Knotten nummer 37, mens Emilie Kalkenberg endte på 63.-plass.

Tidligere på dagen var det norsk jubel da Johannes Thingnes Bø vant mennenes sprint. Storebror Tarjei sørget for dobbelt norsk med sin annenplass.

