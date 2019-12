NFF tar selvkritikk for avviklingen av siste serierunde

NTB Sport

Kampen mellom Tromsø og Stabæk ble på grunn av kraftig snøvær avbrutt i over ti minutter i første omgang slik at banen kunne ryddes for snø. Fra NFF ble det meldt at samtlige kamper med innvirkning på bunnstriden skulle starte 2. omgang klokka 19.10, slik at ingen kunne spille på andres resultater.

Det gjaldt fem av kampene, med deltakelse fra seks lag som risikerte å rykke ned søndag. Likevel startet kampen i Tromsø etter de andre. Oppgjøret mellom Haugesund og Odd, som hadde betydning for medaljekampen, startet som vanlig selv om medaljejagende Rosenborg var involvert i en av nedrykkskampene.

Det innebar at Rosenborg kunne spille på resultat (Odds tap) da laget sikret bronsen, og at Tromsø også hadde muligheten til å spille på resultat. Da laget jaget et vinnermål i sluttminuttene, var alle de andre kampene ferdig, og TIL-spillerne viste at et vinnermål ville gjort nedrykk om til sikker plass.

– Vi tar selvkritikk på dette. I ettertid ser vi at alle kampene burde ha startet på likt etter pause, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG.

