Lillestrøm må ut i kvalifisering, Sarpsborg berget plassen

Nervene var i høyspenn på Åråsen søndag. Det ble ikke en minneverdig kamp, men med ett poeng klarte Lillestrøm å unngå direkte nedrykk etter 45 sesonger på øverste nivå. Den 46. kan fortsatt glippe, for nå skal laget fra Romerike ut i kvalifiseringsduell mot Start, som ble nummer tre på nest øverste nivå.

Lillestrøm har nå elleve strake kamper uten seier. Den rekken må de nok ende om de skal spille i Eliteserien i 2020.

– Vi har hatt ti sjanser til å avgjøre til vår favør, men likevel står vi her og skal spille kvalifisering. Det er bare piss. Det er ikke moro, men vi må manne oss opp, sa Lillestrøm-spiller Tobias Salquist til Eurosport.

Ett mål fra nedrykk

Kampene spilles 7. og 12. desember. Start har hjemmekamp først. Lillestrøm er det laget i Eliteserien med flest år på rad på øverste nivå.

Men Lillestrøm levde farlig. Ett Tromsø-mål hjemme mot Stabæk ville sendt kanarifuglene ned en divisjon. Men den kampen endte 1-1, og dermed sikret LSK kvalifisering på bedre målforskjell enn Tromsø.

For Sarpsborg betyr resultatet på Åråsen fornyet kontrakt i Eliteserien. De ender sesongen på 12.-plass, foran Lillestrøm på målforskjell. Tromsø og Ranheim rykker direkte ned. Ett Lillestrøm-mål ville ført til nedrykk for østfoldingene.

– Det er deilig. Det har vært en lang og tung sesong, oppsummerte Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen.

Tam kamp

De mulige konsekvensene så ut til å prege lagene. Et uavgjortresultat kunne være gull verdt for begge, og ingen av lagene tok store sjanser. Faktisk var det nesten kjemisk fritt for gode muligheter på Åråsen.

Hjemmelaget presset riktignok på mot slutten, men satte aldri Sarpsborg-keeperen på ordentlig prøve.

Utfallet betyr for øvrig at Frode Kippes karriereslutt settes på vent. Stopperkjempen gir seg etter sesongen, men skal altså først oppleve kvalifiseringsspill om å berge plassen.

