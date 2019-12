Krüger og Eide hopper av Ruka-touren

NTB Sport

Krüger har ikke vært i slag under minitouren i langrennsverdenscupen og var svakeste nordmann på 29.-plass under lørdagens 15 kilometer klassisk. Han endte opp nesten to minutter bak vinneren Iivo Niskanen fra Finland.

Mari Eide starter heller ikke 15-kilometeren i fri teknikk. Norges Skiforbund opplyser at hun prioriterer framtidige renn.

Therese Johaug går først ut i kvinneklassen i søndagens jaktstart. Hun har et forsprang på 18 sekunder ned til USAs Sadie Maubet Bjornsen.

Johannes Høsflot Klæbo leder an og starter først i klassen for menn. Emil Iversen på 2.-plass går ut 16 sekunder bak og Iivo Niskanen er 18 sekunder bak.

(©NTB)