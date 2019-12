Inter utnyttet Juventus-poengtap og inntok tabelltopp

NTB Sport

Lautaro Martínez ble dagens mann for Milano-klubben med to scoringer på San Siro. Det var Inters femte strake ligaseier.

Martínez sendte vertene i føringen etter kvarteret spilt og doblet ledelsen med et hodestøt like før pause.

Mattia Valoti skapte spenning med sin redusering etter sideskiftet, men kunne ikke hindre at Spals åttende ligatap på 14 kamper ble et faktum. Laget ligger nest sist og har én kamp mindre spilt enn tabelljumbo Brescia.

Juventus-poengtap

Tidligere på dagen måtte Juventus avgi poeng for tredje gang i årets Serie A. Den regjerende seriemesteren klarte bare 2-2 mot Sassuolo på eget gress. Etter Inter-seieren har Juventus ett poeng opp til Milano-klubben etter 14 serierunder.

Juventus tok oppskriftsmessig ledelsen da midtstopper Leonardo Bonucci hadde kommet seg i angrep og klinte ballen i mål fra utenfor boksen etter 20 minutters spill.

Gleden ble kortvarig, for kun to minutter senere chippet Jérémie Boga ballen over Gianluigi Buffon etter at han ble sendt gjennom av Francesco Caputo.

Ronaldo uheldig

Sassuolo gikk overraskende i ledelsen etter gavepakker fra Juventus' forsvar og keeper. Matthijs de Ligt spilte ballen rett i beina til Caputo, som skjøt et løst skudd som Buffon ikke klarte å redde.

Litt senere ble de Ligt muligens snytt for straffespark, men det var ingen tvil da Paulo Dybala ble taklet i sekstenmeteren etter 67 minutter og fikk en soleklar straffe. Ronaldo var sikker fra straffemerket og utlignet til 2-2.

Ronaldo var ikke heldig da han sto i veien for et skudd fra Paulo Dybala med klar retning mot mål mot slutten av kampen.

