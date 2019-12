Frankrike sliter tungt i håndball-VM, dansk poeng mot Sør-Korea

NTB Sport

Nedturen fortsatte mot et begrenset Brasil. Dermed er det bare blitt ett fransk poeng på de to første kampene. Situasjonen ser vrien ut for laget som var den største gullkandidaten før VM.

Danmark så lenge ut til å slå Sør-Korea etter en sterk 2. omgang, men danskene sprakk mot slutten, ga fra seg et klart grep og ledelse på to mål og fikk bare 26-26.

Sørkoreanerne slo Frankrike 29-27 lørdag. Asiatene fulgte opp seieren fra dagen før mot Danmark. Sør-Korea vant OL i 1988 og 1992 og tok sin hittil siste stortittel i VM i 1995. Det er vanlig at de sørkoreanske spillerne hever seg i det siste store mesterskapet før OL.

Sommerlekene neste år spilles i Japan, og der vil Sør-Korea ha fordel av å kunne lade opp uten å snu døgnet.

Danmark har ikke vunnet en internasjonal tittel siden OL i 2004.

Tyskland slo Australia 34-8, også den i samme pulje.

(©NTB)