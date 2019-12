Elverum med knallsterk seier i mesterligaen i håndball

NTB Sport

Etter åtte tap og et uavgjort resultat kunne hedmarkingene endelig slippe jubelen løs for to poeng i årets mesterligaspill. Det gjør at laget holder liv i drømmen om avansement fra gruppespillet.

Etter en jevn åpning sa Elverum takk for følget. Storspill i både forsvar og angrep sørget for at hvittrøyene gikk til pause med en komfortabel 21-13-ledelse. Hele 84 prosent av hvittrøyenes skudd resulterte i mål før sideskiftet.

Noen flere bom ble det etter pause, men seieren var aldri truet. Til slutt kunne vertene slippe jubelen løs for en sterk 11-målsseier i egen hall. Seieren er Elverums største i turneringen noensinne.

Alexander Blonz, Sigvaldi Gudjónsson, Magnus Fredriksen og Lukas Sandell scoret seks mål hver og ble med det toppscorere i oppgjøret.

Seieren medførte at tabelljumbo Elverum klatret forbi Zagreb, som tapte mot Szeged lørdag. Opp til Celje på den siste plassen som gir avansement er det tre poeng.

Hvittrøyenes neste mesterligaoppgjør er hjemme mot gruppeleder Barcelona 9. februar.

