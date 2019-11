Tande vant da Lindvik, Johansson og Forfang ble disket

NTB Sport

Tross norsk seier ble rennet dermed litt av en skandale for de norske. I tur og orden ble Johann André Forfang, Robert Johansson og Marius Lindvik disket for gjennomstrømning i hoppdressen etter meget gode hopp. Lindvik rakk en kort stund å juble for 2.-plass.

Tande, som vant i Wisla, har slitt litt med å finne seg til rette i bakken. Han landet på 131 meter i første omgang før han slo til med 142 meter i finalen og vant med 282,5 poeng.

Det var Kongsberg-hopperens sjuende seier i verdenscupen.

Lindvik hadde 136,5 meter i første omgang og økte til 142,5 i finalen. Han fikk også gode stilkarakterer og havnet 3,1 poeng bak Tande. Trodde han.

Senere ble han og treeren i konkurransen Peter Prevc begge diskvalifisert. Dermed gikk 2.-plassen til Philipp Aschenwald fra Østerrike og tredjeplassen til Anze Lanisek fra Slovenia.

– Det er alltid like spennende å stå og vente. Jeg håpet at det skulle være et godt hopp, for jeg hadde en god følelse og fikk da også til et godt hopp, sa Tande til NRK.

Åtter

– På en skala fra en til ti er dette en åtter. Jeg jobbet med å få til to gode hopp. Det er bare utrolig morsomt. Dette kunne ikke vært bedre Jeg har jobbet knallhardt og ser at det lønner seg. Nå føler jeg at det svarer litt bedre, sa Tande.

– Det er stort at han klarer å ta ut sitt beste i konkurransesitasjon, sa landslagstrener Alexander Stöckl om vinneren Tande.

Både Johansson og Forfang ble disket for ureglementert dress etter gode hopp i 1. omgang. Uten diskvalifikasjonene ville de vært nummer en og to etter første omgang.

Johansson var nest best i kvalifiseringen og lengst i prøveomgangen. Han slo til med 138 meter og 144,5 poeng, men besto ikke målingen av dressen. Noen minutter tidligere hadde Forfang landet på 137 meter og fått 141,6 poeng, men Tromsø-hopperen ble diskvalifisert for ikke å ha reglementert hoppdress.

Begge hoppet med den nye norske hoppdressen i helhvitt.

Trist

– Det var skikkelig tungt og trist. De to har vært til kontroll på hver eneste konkurranse hvor alt gikk fint. Så stiller vi i dag, og det blir funnet for lite luftgjennomstrømning på leggen, forklare Stöckl overfor NTB.

– Vi har ikke målt nederst på leggen på dressene vi hoppet med. Nå må vi bytte ut stoffet på den delen av leggen, og vi stiller med hvit i morgen også, sa østerrikeren.

– Det er til en viss grad pinlig for hopperne, og vi får en del reaksjoner. Det må vi leve med og rette på det neste gang, sa Stöckl, som midt undervjuet fikk beskjeden om diskvalifisering av Lindvik.

– Konkurransen er ødelagt. Jeg kan ikke si noe mer enn det, sa han

Thomas Aasen Markeng landet på 125 meter i første omgang og økte med 12 meter i finalen. Med 253 poeng endte han på 10.-plass.

Robin Pedersen var nummer 11 etter første omgang, men med bare 109,5 meter i finalen falt han tilbake til 24.-plass.

