Seierherre Tande med blandede følelser etter norsk massedisk

Tross norsk seier ble rennet dermed litt av en skandale for de norske. I tur og orden ble Johann André Forfang, Robert Johansson og Marius Lindvik disket for utilstrekkelig gjennomstrømning i hoppdressen etter meget gode hopp. Lindvik rakk en kort stund å juble for 2.-plass.

Johansson og Forfang lå i tet i 1. omgang da de begge ble disket.

Tande, som vant i Wisla sist helg, hadde slitt litt med å finne seg til rette i bakken. I fredagens kvalifisering ble han tatt av vinden.

Han landet på 131 meter i første omgang før han slo til med 142 meter i finalen og vant med 282,5 poeng.

Det var Kongsberg-hopperens sjuende seier i verdenscupen.

Lindvik hadde 136,5 meter i første omgang og økte til 142,5 i finalen. Han fikk også gode stilkarakterer og havnet 3,1 poeng bak Tande på 2.-plass. Trodde han.

Senere ble han og treeren i konkurransen, Peter Prevc, begge diskvalifisert. Dermed gikk 2.-plassen til Philipp Aschenwald fra Østerrike og tredjeplassen til Anze Lanisek fra Slovenia.

Tande hadde mange følelser i seg etter seieren.

– Det er litt med blandede følelser jeg sitter her. Jeg skjønte fint lite da jeg satt og ventet på de to andre som skulle på pallen som ikke kom. Det var en litt merkelig situasjon, men det er alltid gledelig å vinne konkurranser, sa Tande til NTB.

Kjedelig

Han synes synd på Marius Lindvik, som gikk glipp av sin beste plassering i verdenscupen noen gang.

– Det er utrolig kjedelig for Lindvik som gjør sin beste konkurranse noensinne. Jeg har litt vondt av ham. Det er alltid kjedelig når slikt skjer. Det er ingen som med vilje stiller i konkurranser med utstyr som du vet ikke kommer gjennom kontrollen. Men vi er alle mennesker og kan gjøre feil. Og det gjorde vi i dag, erkjente Tande.

– Er det slik at alt dere driver med er supermarginalt i hopping?

– Det er det som er tingen. Det er millimetermargin på omtrent alt, fra sko til ski, til dress. Det er ikke bare teknikken som er vanskelig. Alt må stemme for at det skal gå bra.

Tande sier at det selvsagt gjør noe med stemningen i laget når halvparten blir disket.

– Vi gikk fra forrige helg og følte at vi hadde stålkontroll, og vi gikk inn til denne helga og følte at vi hadde stålkontroll. Så går vi på en slik smell. Det gjør noe med hele laget. Men vi er nødt til å ta med oss det at vi hopper godt på ski. Jeg tror ikke at endringene som må gjøres påvirker det noe særlig. Gutta vet hvordan de skal hoppe godt og stabilt på ski. Det gjelder å huske på det i morgen, sa Tande.

På leggen

Både Johansson og Forfang ble disket for ureglementære dresser etter gode hopp i 1. omgang. Uten diskvalifikasjonene ville de vært nummer en og to etter første omgang.

Johansson var nest best i kvalifiseringen og lengst i prøveomgangen. Han slo til med 138 meter og 144,5 poeng, men besto ikke målingen av dressen.

Det gjorde heller ikke Forfang.

Begge hoppet med den nye, norske hoppdressen i helhvitt.

– Det var skikkelig tungt og trist. De to har vært til kontroll på hver eneste konkurranse hvor alt gikk fint. Så stiller vi i dag, og det blir funnet for lite luftgjennomstrømning på leggen, forklarte Stöckl overfor NTB.

– Vi har ikke målt nederst på leggen på dressene vi hoppet med. Nå må vi bytte ut stoffet på den delen av leggen, og vi stiller med hvit i morgen også, sa østerrikeren.

Stöckl innrømmet at diskingen til en viss grad var pinlig for hopperne. Han vet at det vanker mange reaksjoner etter ny trøbbel med dressene.

– Det må vi leve med og rette på til neste gang, sa Stöckl, som midt under intervjuet med NTB, VG og Aftenposten fikk beskjed om diskvalifisering av Lindvik.

– Konkurransen er ødelagt. Jeg kan ikke si noe mer enn det, sa han før han måtte stikke av for å finne ut hva som hadde skjedd med sin siste hopper som ikke passerte kravene til dresskontrolløren Sepp Gratzer.

