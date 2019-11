Riiber sikret sin andre seier på to dager i Finland, norsk junior imponerer

NTB Sport

22-åringen gikk ut på den 10 kilometer lange langrennsdelen med elleve sekunders forsprang ned til annenmann, landslagskompis Espen Bjørnstad. En annen nordmann, Jens Lurås Oftebro startet langrennet på tredjeplass.

Ingen var uansett i nærheten av å true Riiber, som dermed har fått en perfekt start på verdenscupsesongen med to seire av to mulige. Kombinertsportens store ener gikk i mål til en klar seier. Han vant med 48,8 sekunder.

– Jeg håper at jeg kan fortsette slik og at ingen slår meg, men så enkelt er det nok ikke. Vi har hatt et forsprang på utlendingene fordi vi har hatt snø lenge i Norge. Vi har hatt flere hopp enn dem på snø, men det vil jevne seg ut. Vi så allerede i dag at de var nærmere oss enn fredag, sa Jarl Magnus Riiber på pressekonferansen.

Leder sammenlagt

Med seieren lørdag øker Riiber samtidig sin ledelse i minitouren i Ruka som avsluttes søndag.

Den vinner han nok som han vil. Riiber bekreftet i etterkant at han har masse krefter igjen.

Tyske Vinzenz Geiger kom sterkt bakfra og spurtet inn til annenplass foran Oftebro. Det norske talentet tok dermed sin andre tredjeplass på to dager og sørget samtidig for at det ble to nordmenn på pallen.

Jens Lurås Oftebro har junior-VM i Oberwiesenthal i Tyskland som sitt store mål i februar, men har imponert voldsomt i selskap med seniorene til nå i sesongen.

– Det er utrolig kult å starte sesongen slik. Det har klaffet lenge, og det bare fortsetter, sa Oftebero til NTB.

Offtebro sier at det er stort at han har fått det til, men sier at det likevel ikke kommer helt ut av det blå.

– Jeg har vist gjennom sommeren at jeg kan. Jeg har vært på pallen i Sommer Grand Prix. Jeg visste at jeg hadde potensial, men det som gjelder er å få det ut når det er vinter.

Mindre syk

Det er en grunn til at Oftebro har gjort det så skarpt.

– Sesongoppkjøringen har gått mye bedre enn i fjor. Det har ikke vært noe sykdom. Jeg var en del syk i fjor. Jeg slet med et magevirus som ble med gjennom hele fjoråret. Da var det litt lenger mellom hver opptur, og det ble en tøff sesong. Det at det går mer smertefritt i år, er utrolig kult og det gir resultater.

– Kan du slå Riiber?

– Foreløpig er det en del opp dit, men forhåpentlig er det mulig en gang i framtiden. Det skal klaffe i hvert hopp for ham også. Det er eventuelt i hoppbakken at jeg kan skaffe meg et godt utgangspunkt slik at jeg kan slå ham med en god avslutning. Jeg er nok best i hoppbakken om du sammenligner med seniorene. Om du sammenligner med juniorene er jeg nok vel så bra i langrennsløypa, sa junioren.

Lørdag ble Espen Bjørnstad ble nummer fire og Jørgen Graabak nummer fem.

Fredag ble det firedobbelt norsk i sesongåpningen.

