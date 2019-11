Hjemmehåpet Iivo Niskanen smadret alle i Ruka – Klæbo og Iversen på pallen

NTB Sport

Finnenes hjemmehåp gikk ut fra start som nummer 66 og gikk store deler av løpet sammen med Klæbo. Han dro også fordel av å gå på tidene til samtlige nordmenn som startet tidligere.

Til slutt var Niskanen 13 sekunder foran Klæbo til store jubel blant hjemmepublikummet.

Deretter fulgte Emil Iversen 14,9 sekunder bak vinneren. Også russiske Aleksandr Bolsjunov var godt med halvveis i rennet, men klarte ikke å stå løpet og havnet på 5.-plass.

På 4.-plass havnet Didrik Tønseth som var beste nordmann på distansen under den nasjonale åpningen på Beitostølen forrige helg.

Høyt tempo

– Det gikk hardt da jeg ble hentet på andrerunden da han fortsatt var på førsterunden. Jeg klarte heldigvis å bite meg fast en runde, men så fikk han for seg at han skulle spare krefter sånn at jeg måtte dra. Det var tungt psykisk, sa Klæbo til NRK etter rennet.

Annenplassen betyr at 23-åringen beholder ledelsen i minitouren og går ut i klar ledelse på søndagens jaktstart.

– Det er godt å kjenne at kroppen spiller på lag. Jeg har som mål å være med å kjempe på distanse, og det klarer jeg å vise i dag. Jeg er bedre i år enn jeg var på denne tiden i fjor. Dette var viktig for sammendraget og det som skjer i morgen, avrundet Klæbo.

Trives i Ruka

Klæbo gikk bra fra start og hang med i teten hele veien, men kunne ikke stå imot langdistanseløperen Niskanen. 27-åringen fra Uleåborg vant også i Ruka i 2014 og 2016.

23 år gamle Klæbo har ikke vunnet et verdenscuprenn med intervallstart siden han gikk til topps på 15 kilometer i Ruka i 2017.

Av øvrige nordmenn ble Pål Golberg nummer 7, Hans Christer Holund nummer 8, Sindre Bjørnestad Skar nummer 11, Sjur Røthe nummer 14, Martin Johnsrud Sundby nummer 16, Erik Valnes nummer 21 og Simen Hegstad Krüger nummer 29.

