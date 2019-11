Stjernen herjet med Narvik på hjemmebane

NTB Sport

Fredrikstad-laget har nå fire seire på sine fem siste kamper, og de begynner å nærme seg Sparta Sarpsborg på tabellen. Stjernen ligger på 7.-plass, seks poeng bak Østfold-rivalen. Søndag møter de Lillehammer på hjemmeis.

Narvik er nummer åtte i eliteserien, fem poeng bak Stjernen. Den nyopprykkede klubben skal ut i en tøff bortekamp søndag når de møter Vålerenga.

Det var målløst i Fredrikstad i drøye åtte minutter. Da sendte Mikael Resberg Mikalsen vertene i ledelsen. Noen minutter senere sto det 2-0 etter scoring av Joachim Nielsen. Narvik slo tilbake med to mål av Samuel Åström, ett før og ett etter pause. Deretter takket Stjernen for følget.

Daniel Ciampini, Andreas Heier og Andrew O'Brien sørget i tur og orden for at hjemmelaget gikk opp i en komfortabel 5-2-ledelse. Gjestene reduserte til 3-5 like før periodeslutt, men var ikke i nærheten av å ta med seg poeng.

Daniel Trnavsky, Jonathan Hermansson og Ciampini scoret nemlig i den siste perioden og sørget for 8-3-seier til Stjernen.

Lørdag fortsetter ishockeyrunden når Grüner møter serieleder Stavanger i Oslo.

