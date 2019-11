Høsflot Klæbo vant suverent i verdenscupåpningen i Ruka

NTB Sport

Klæbo ventet med feiringen før han var over målstreken etter en dominant oppvisning i verdenscupåpningen i Ruka. I samme renn i fjor glapp seieren da han jublet for tidlig og fikk rivalen Aleksandr Bolsjunov foran seg.

Pål Golberg sikret dobbelt norsk jubel i verdenscupåpningen, noe Klæbo var strålende fornøyd med.

– Det er fantastisk å være tilbake her i Ruka. Det var ikke den beste starten her i fjor, men nå ble det seier og det er veldig gøy at Pål (Golberg) er på podiet også, sa Klæbo til arrangøren etter målgang.

Erik Valnes som vant sprinten på Beitostølen forrige uke, røk ut i kvartfinalen etter at han brakk staven i sitt heat.

– Det var en som absolutt skulle gå inn i meg på toppen, jeg følte det var unødvendig av han, sa Valnes til NRK etter heatet.

Mennene går 15km klassisk lørdag før de avslutter minitouren i Ruka med 15km fristil jaktstart på søndag.

