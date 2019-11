Trettenes-dobbel sikret Stavanger-seier i toppkampen

NTB Sport

Stavanger har vært i fyr og flamme denne sesongen og ledet serien med elleve poeng før torsdagens møte. Storhamar trengte seier dersom de skulle nærme seg rivalen. Slik skulle det ikke gå.

For til tross for en sterk snuoperasjon i den tredje perioden, måtte Storhamar til slutt se seg slått 3-4. To raske scoringer av Mathias Trettenes sikret seieren for hjemmelaget.

Stavanger øker dermed sin allerede suverene serieledelse til 14 poeng. I tillegg har de én kamp til gode på torsdagens motstander. For øyeblikket ser det ikke ut som noen er i stand til å stoppe Stavanger.

Rask opphenting

Til tross for en frisk åpning av gjestene fra Hamar, var det hjemmelaget som tok ledelsen cirka to og et halvt minutt før pause i den første perioden. Tommy Kristiansen var mannen som fikk hjemmesupporterne opp fra setene med sin scoring. Dermed ledet Oilers etter en jevnspilt start.

Historien gjentok seg i den andre perioden. Det var ganske jevnt, men hjemmelaget scoret på tampen. David Morley økte til 2-0 i overtall med snaue fire minutter igjen å spille før pause.

Så smalt det fra gjestene. De brukte to minutter og 24 sekunder i den tredje perioden på å hente inn hjemmelagets forsprang. Mikael Zettergren og Patrick Thoresen scoret hvert sitt mål.

Uavgjort sto det i seks minutter. Da sendte Trettenes Stavanger tilbake i føringen. Seks minutter før slutt var samme mann på plass igjen og satte inn 4-2 for vertene. Eirik Salsten reduserte for Storhamar snaue to minutter før slutt, men alle poengene ble igjen i Stavanger.

Frisk Asker slo tilbake

Etter to strake tap i serien (mot Stavanger og Stjernen) var Frisk Asker torsdag tilbake på vinnersporet da de slo Manglerud 4-2 på borteis.

Asker-laget fikk en forrykende start på sesongen, og var helt i toppen sammen med Stavanger, men så gikk det tyngre. Før møtet med Manglerud hadde forrige sesongs NM-vinner seks tap på sine siste ni kamper.

Hampus Gustafsson sendte gjestene i føringen i den første perioden. Manglerud utlignet i den andre, før Christian Kåsastul og Victor Granholm sørget for 3-1-ledelse til Frisk før den siste perioden. Steffen Ratejczak reduserte like etter hvilen, men bare åtte sekunder senere fastsatte Granholm sluttresultatet for Frisk Asker.

De ligger på fjerdeplass i eliteserien, ett poeng bak Vålerenga og to bak Storhamar. Asker-laget har i tillegg én kamp til gode på begge. Like bak, på samme poengsum, er Lillehammer. De vant komfortabelt 6-2 over Grüner torsdag.

(©NTB)