Skadefri Nilsson usikker på formen før verdenscupåpningen

NTB Sport

– Det er kjempespennende. Jeg har ingen som helst forventninger til meg selv, i og med at jeg ikke vet hvor jeg står, sier Nilsson.

Vinneren av verdenscupen i sprint fra i fjor vet lite om hvor hun står sammenlignet med konkurrentene. Tidligere i høst var hun uheldig og bristet et ribbein da hun falt på trening, noe som førte til at Sveriges yndling måtte trene alternativt i en lengre periode.

– Jeg har ingen anelse, sier Nilsson på spørsmål om hvor god formen er.

Nilsson innrømmer at hun befinner seg i en annerledes situasjon når hun nå går inn i en ny verdenscupsesong. Oppladningen har vært preget av rehabilitering og alternativ trening. I fjor hadde Nilsson riktignok et lignende opplegg fram imot VM i Seefeld, da hun kjempet for å bli kvitt en lårskade.

– Det er ikke helt nytt ettersom jeg gjorde litt av det samme inn imot Seefeld. Da ble det mer rehabilitering og alternativ trening enn skiturer ute i løypene. Men jeg har ganske stor tro på at man kan få til bra trening fra sykkelsetet innendørs også. Det er ikke noe nytt for meg, sier Nilsson.

Verdenscupåpningen i Ruka starter med sprint førstkommende fredag.

