Canadisk ishockeytrener risikerer sparken etter rasistiske uttalelser for ti år siden

NTB Sport

– Selv om det var en engangshendelse som jeg angrer på, tar jeg ansvar for hva jeg sa, skriver Peters i et brev publisert på Twitter av TSN.

Det er spilleren Akim Aliu som anklager Peters for å ha kommet med rasistiske uttalelser da han spilte for farmerklubben Rockford.

Calgary Flames-treneren innrømmer i et brev at han brukte et støtende språk mot den nigerianskfødte spilleren for ti år siden, og han ber om unnskyldning både til Aliu og hovedmanageren i Calgary Flames, Brad Treliving.

– Vær så snill å ta imot min oppriktige beklagelse for at jeg brukte et krenkende språk i jobben min for ti år siden. Jeg vet at mine kommentarer har vært ille og skuffende, og jeg forstår hvorfor, skriver Peters.

Brad Treliving bekrefter at han har fått brevet, og Calgary Flames har nå startet en utredning av saken. Det er ventet en uttalelse fra klubben i løpet av torsdag.

(©NTB)