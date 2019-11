Tyske medier: Klinsmann blir ny Hertha-trener

NTB Sport

Det er ennå ikke bekreftet av klubben, men alt tyder på at 55-årige Klinsmann er tilbake som trener i tysk fotball for første gang på ti år. Han skal i første omgang være midlertidig ansatt ut sesongen. Han får med seg Alexander Nouri som assistent.

Dermed blir han sjef for Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred. Jarstein er imidlertid utestengt i de to neste kampene etter at han pådro seg rødt kort i helgens 0-4-tap for Augsburg som ble Covics siste kamp som trener i klubben.

Hertha sliter tungt og har bare tre lag bak seg på tabellen i 1. Bundesliga.

Det er mindre enn tre uker siden Klinsmann ble hentet inn i Hertha-styret som representant for investoren Lars Windhorst. Han var allerede medlem av hovedstadsklubben, som var hans fars favorittklubb.

Klinsmann hadde i sin tid suksess som Tysklands landslagstrener, men ga seg etter VM-bronse på hjemmebane i 2006 og overlot ansvaret til sin assistent Joachim Löw, som fortsatt har jobben.

Klinsmanns forrige trenerjobb i Tyskland var som hovedtrener i Bayern München i 2008-9. Siden har han vært landslagssjef for USA i årene 2011 til 2016.

Klinsmanns sønn Jonathan var fra 2017 til i sommer tredjekeeper i Hertha Berlin, men han forsvant til sveitsiske St. Gallen da kontrakten hans ikke ble fornyet.

(©NTB)