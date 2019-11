Tønseth tatt ut til EM i terrengløp

NTB Sport

Det ble klart da uttaket til mesterskapet ble offentliggjort onsdag.

Tønseth er som eneste norske løper tatt ut til å løpe i seniorklassen for menn. På kvinnesiden stiller Norge med Karoline Bjerkeli Grøvdal (Tjalve), Sigrid Jervell Våg (BUL) og Maria Sagnes Wågan (Tjalve).

Det hefter samtidig betydelig usikkerhet rundt langrennsløper Tønseths deltakelse i Lisboa. Trønderen har ikke lagt skjul på at han svært gjerne vil delta, men landslagstrener Eirik Myhr Nossum har vært kritisk til planene.

I forkant av sist helgs langrennsåpning på Beitostølen sa Tønseth til NTB at han har tenkt mye på terreng-EM den siste tiden. Tidligere i høst tok han sølvet under NM terrengløp i Frognerparken bak Henrik Ingebrigtsen.

Konkurransekollisjon

EM-løpet i Lisboa kolliderer med verdenscuprennene i langrenn på Lillehammer. Spørsmålet er hva Tønseth risikerer ved å stå over der. Deltakelsen i vinterens Tour de Ski kan ligge i potten, men landslagstrener Eirik Myhr Nossum har lovet Tønseth at han får dra til Portugal om han viser klasse og kvalifiserer seg under kommende helgs verdenscupåpning i Ruka.

– Det blir Ruka som gjelder. Etter søndagen der har jeg svaret. Presterer jeg bra da, og er klar for Tour de Ski, så stikker jeg til Portugal, sa Tønseth til NTB lørdag.

Da hadde han akkurat utklasset de andre og vunnet 15-kilometeren i klassisk stil på Beitostølen. Johannes Høsflot Klæbo på annenplass var distansert med 18,9 sekunder.

28-åringens form er det med andre ord lite å utsette på.

Vil ha Tønseth på Lillehammer

Med til historien hører det også at landslagstrener Nossum aller helst ser at Tønseth går 30 kilometer skiathlon på Lillehammer om halvannen uke. Det gir Tønseth sjansen til å bevise at han er blitt bedre på lengre distanser, og at han er aktuell for distansen i VM i Oberstdorf neste vinter.

– Vi kan ikke arrangere en tremil hist og pist bare for at han skal vise meg at han har noe i en tremil å gjøre i VM neste år. Tremila på Lillehammer er ett av tre lange løp foran VM i Oberstdorf. Dropper han den, er det lettere for meg å bruke argumentet om at jeg har til gode å se ham gå gode løp som er lengre enn 15 kilometer, sa Nossum på Beitostølen.

Det endelige svaret på om langrennsstjernen blir å se i terreng-EM, kommer trolig over helgen.

