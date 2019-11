Reichenberg ferdig i Oskarshamn

NTB Sport

Det skjer etter under et halvt år i den svenske ishockeyklubben. Reichenberg har spilt 17 kamper for Oskarshamn, men har ikke klart å levere som ønsket i SHL i høst.

– Vi hadde en samtale om hva jeg skulle gjøre for å begynne å prestere og spille på mine kvaliteter. Vi fant ut at det nok var best at vi skiller vei, og at jeg finner meg noe nytt, sier Reichenberg til VG.

– Det har ikke klaffet helt for meg her. Jeg har ikke produsert poeng slik som jeg og klubben hadde håpet, fortsetter Reichenberg, som bokførte kun to målpoeng (begge assists) for Oskarshamn.

Reichenberg spilte i mange sesonger for Lillehammer og deretter Storhamar før han prøvde lykken i tsjekkiske Sparta Praha. Nordmannen spilte også en periode i Färjestad før han skiftet til Oskarshamn. Reichenberg sier han gjerne fortsetter i svensk ishockey.

– Nå ble jeg tatt ut på landslaget i dag, og jeg gjetter at jeg finner meg noe nytt innen den samlingen. Men jeg vet ikke hvor eller hva det blir, sier han.

Norge spiller firenasjonersturnering mot Russland, Slovakia og Sveits 12. og 13. desember.

