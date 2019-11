Mourinho trakk fram ballgutt som dagens Spurs-helt

NTB Sport

Unggutten fikk ballen raskt til Aurier, som overrumplet Olympiakos-forsvaret med et raskt innkast slik at Lucas Moura kunne bryte gjennom på kant og servere Kane innlegget som ga utligning i mesterligakampen der hjemmelaget vendte 0-2 til 4-2.

Mourinho gratulerte ballgutten med et håndtrykk og en omfavnelse.

– Jeg elsker intelligente ballgutter, slik jeg selv var. Jeg var en briljant ballgutt, og denne gutten var briljant. Han leste spillet, forsto spillet og leverte en assist for oss. Han var ikke der bare for å se på publikum og oppleve stemningen. Han levde med i spillet og bidro, sa portugiseren.

– Etter kampen ønsket jeg å invitere ham inn i garderoben for å feire med laget, men da var han allerede borte.

Mourinhos første mesterligakamp som Tottenham-manager så en stund ut til å bli en katastrofe, men etter vendingen som ga avansement til sluttspillet får han masse skryt i britiske medier, både for gesten overfor ballgutten, for et offensivt bytte etter en snau halvtime (Christian Eriksen for Eric Dier) og for pausepraten.

– Ved pause måtte jeg være en myk utgave av meg selv. Spillerne trengte litt kjærlighet i stedet for kritikk, og jeg måtte gi dem emosjonell balanse. Vi snakket litt om taktiske detaljer og justering av posisjoner, men det handlet mer om selvtillit i en vanskelig situasjon og at vi skulle gjøre et forsøk, sa han.

Han sa at det var en tung avgjørelse å bytte ut Dier før det var spilt en halv time.

– Det vanskeligste var ikke da de scoret sine mål, men da jeg gjorde et bytte i første omgang. Det såret både spilleren og meg. Det er viktig at han forstår, Han er svært intelligent og vet at jeg gjorde det for lagets beste, sa Mourinho.

