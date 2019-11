Malmö-supportere vil ha Zlatan-statue fjernet

NTB Sport

Den svenske superstjernen var sikker på at Malmö-supporterne ikke ville reagere negativt på at han kjøper seg inn hos rivalen Hammarby.

– Jeg vet at de ikke kommer til å bli skuffet. Det jeg har gjort for Malmö kommer til å være der til evig tid. Dette er en helt annen situasjon, det har ingenting med hvor min karriere startet, sa Zlatan til Aftonbladet.

Så feil kan man ta.

– Han har brent alle broer til MFF. For supportere og ungdommer kommer han ikke til å være det forbildet han en gang var, sier nestleder i supportergruppen MFF-support, Kaveh Hosseinpour, til SVT.

Så sent som i oktober ble det reist en statue av Ibrahimovic utenfor Malmös hjemmebane. Nå har det blitt startet en underskriftskampanje for å få fjernet statuen.

Underskriftskampanje

Initiativtaker Tomas Ruzic mener Zlatan har brutt med Malmö etter sitt siste stunt, og på kun et par timer hadde 1300 skrevet under.

– Velger han Hammarby får det være greit, men jeg reagerer på at det står en statue av Hammarbys eier utenfor Malmö stadion, sier Ruzic til Aftonbladet.

Zlatan er født i Malmö, spilte sine ungdomsår for Malmö, og spilte sine første år som seniorspiller for klubben (1999 til 2001) før utenlandseventyret startet.

– Han kommer fra Malmö, har fått en statue her, så jeg mener han bør vie sin tid her, og ikke hos våre rivaler fra Stockholm, sier en supporter Aftonbladet har snakket med.

– Jeg forstår ikke hva han driver med. Han snakker om at han har sitt hjerte i Malmö, han har nylig fått en statue her … jeg skjønner det ikke, sier en annen.

– Hadde ikke MFF hatt den tålmodigheten med ham da han var yngre, hadde han ikke vært der han er i dag. I andre klubber hadde han blitt sparket ut for lenge siden. Så vi får se hvor lenge den statuen blir stående, sa MFF-supporteren videre.

Skal bli best i Skandinavia

Onsdag ble det kjent at Zlatan har kjøpt 50 prosent av AEG Swedens aksjer i Hammarby, og han eier dermed rundt en firedel av klubben.

– Jeg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia. Det finnes ikke grenser hvor store Hammarby kan bli, sa Ibrahimovic til Aftonbladet.

Det er alt annet enn søt musikk i ørene til Malmö-supporterne.

Malmö ble nummer to i årets Allsvenskan, ett poeng bak seriemester Djurgården. Hammarby ble nummer tre, ett poeng bak Djurgården og med dårligere målforskjell enn Malmö.

Spill i Sverige utelukket

Etter at Zlatan forlot Malmö i 2001 har han hatt suksess med en rekke andre storklubber. Ajax (2001-2004), Juventus (2004-2006), Inter (2006-2009), Barcelona (2009-2010), Milan (2010-2012), Paris Saint-Germain (2012-2016), Manchester United (2016–2018) og Los Angeles Galaxy (2018–2019) er klubbene den svenske stjernen har spilt for etter at han forlot Sverige.

Zlatans kontrakt med LA Galaxy gikk nylig ut. Det er ikke kjent hvor 38-åringen fortsetter karrieren, men til avisen sier han at spill i den svenske serien er utelukket.

