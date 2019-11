KFUM ett steg nærmere opprykksdrømmen

NTB Sport

Kristian Brix og Lars Olden Larsen scoret hvert sitt mål for KFUM. I neste kvalifiseringsrunde venter bortekamp mot Start. Kampen spilles kommende søndag. Vinneren av det oppgjøret får et dobbeltoppgjør mot 14.-plassen i Eliteserien 7. og 11. desember.

Så sent som 20. oktober møttes Start og KFUM i serien. Da fikk Oslo-laget med seg et bortepoeng etter 0-0. Snart møtes de igjen.

– Vi skal være oss selv, sa KFUM-trener Jørgen Isnes til Eurosport om det kommende oppgjøret.

Eventyr med barndomsklubben

For nøkkelspiller Stian Sortevik er oppturen spesiell. KFUM er nemlig barndomsklubben til midtbanespilleren.

– Det er selvfølgelig en fantastisk deilig følelse. Det er mye morsommere å gjøre dette med KFUM enn det ville vært med en annen klubb, sa han etter seieren.

Det var det nok ikke mange som hadde sett for seg suksessen før sesongen. Den startet Oslo-laget som nyopprykket fra tredje nivå, men etter et forrykende år har de altså fortsatt muligheten til å sikre eliteseriespill i 2020.

Det har derimot ikke Kongsvinger, som etter seier mot Sogndal i forrige runde måtte takke for seg i Oslo.

Brix-mål på andre forsøk

Et drøyt kvarter var spilt da hjemmelaget kom til sin første mulighet. Kristian Brix skjøt fra innenfor 16-meteren, men avslutningen snek seg like utenfor stolpen. Det skulle vise seg å bare være et skremmeskudd. Under ti minutter senere satt den nemlig for Brix.

Sortevik så ut til å forsøke et skudd. Avslutningen endte istedenfor opp som en pasning til lagkameraten, som vendte opp og satte inn 1-0 i det lengste hjørnet.

Kongsvinger hadde mye ball etter hjemmelagets scoring, og de spilte seg også til noen brukbare muligheter. Blant annet fikk Fredrik Pålerud en flott sjanse, men avslutningen fra god posisjon ble blokkert.

Gjestene presset på for utligning etter hvilen, men istedenfor skulle hjemmelaget avgjøre. Larsen avsluttet et fint KFUM-angrep med å sette inn 2-0 et kvarter før slutt.

