Amerikansk antidopingsjef vil ha OL helt uten russere

– Russland fortsetter å gi blaffen i internasjonale antidopingregler, sparke rene utøvere i magen og stikke fingeren i øyet på WADA, og de slipper unna med det gang på gang, hevder Tygart i en skarp uttalelse.

Han mener at WADAs anbefalte sanksjoner mot Russland er «utilstrekkelige». Russland anbefales utestengt i fire år, men det åpnes samtidig for at russiske utøvere som underkaster seg et strengt testregime og godtgjør at de ikke har vært involvert i dopingjuks får delta som «nøytrale utøvere», slik det var mulig i de to siste lekene.

– WADA må bli tøffere og gå så langt som reglene tillater i å forby russisk deltakelse i OL, sier Tygart.

– De anbefalte sanksjonene er utilstrekkelige etter jukset iscenesatt av det russiske idrettssystemet som er kontrollert av myndighetene. Historien har vist oss at sanksjonene brukt i Rio i 2016 og Pyeongchang i 2018, med en hemmelig prosess som tillot russere å delta som «nøytrale», ikke virket.

Han mener at utilstrekkelig harde sanksjoner har oppmuntret russerne til mer juks.

Vil beskytte de rene

– Det virker som det bare ga dem mot til å ødelegge bevis og tukle med flere prøver slik at det er blitt umulig å slå fast om det faktisk finnes rene russiske idrettsfolk overhodet, sier han.

Dermed synes han det er rimelig å nekte alle russiske utøvere OL-deltakelse neste år.

– Bare en slik resolutt reaksjon har sjanse til å få russernes oppmerksomhet, tvinge dem til å endre sin atferd og beskytte de rene utøverne som skal delta i Tokyo. Det vil også beskytte de framtidige generasjoner av russiske utøvere som fortjener bedre enn en kynisk, svak reaksjon etter at verden gjentatte ganger har bedt Russland om å skjerpe seg, sier han.

Vedtak i desember

Tygart uttalte seg dagen etter at WADAs regeletterlevelseskomité kom med sin anbefaling om at Russland som nasjon utestenges fra internasjonal idrett i fire år.

Bakgrunnen er at WADA har konkludert med at informasjonen i databasen som ble overlevert i januar var manipulert. Databasen skulle benyttes til å identifisere og straffe utøvere og andre som har vært involvert i dopingjuks. Å gi WADA tilgang til databasen var en forutsetning da Russlands antidopingbyrå (RUSADA) ble tatt inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt.

WADA-styret skal fatte et vedtak i saken under sitt møte i Paris 9. desember.

