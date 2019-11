Russisk antidopingsjef forventer utestengelse i fire år

NTB Sport

– Det er virkeligheten, sa sjefen for det russiske antidopingbyrået (RUSADA) tirsdag.

Mandag ble det klart at et WADA-utvalg anbefalte overfor sitt styre å utestenge Russland i fire år fra all idrett for brudd på dopingbestemmelsene. Den endelige beslutningen blir tatt på et møte i Paris 9. desember.

Utvalget ledet av briten Jonathan Taylor har over flere år arbeidet med å komme til bunns i russernes bruk av doping og forsøkene på å skjule den omfattende dopingen for omverdenen.

Utvalget mener at russerne har manipulert datamaterialet fra dopinglaboratoriet i Moskva som de har gitt fra seg. Hele denne saken baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som ble offentliggjort i 2015.

Dopingkrise

– Vi stuper inn i en ny fase av Russlands dopingkrise. Fire år er lenge, og det betyr to olympiske leker, sa antidopingsjef Ganus tirsdag.

Han mener Russland trenger en ny idrettsledelse, og vil at president Vladimir Putin nå skal gripe inn.

– For å være helt ærlig, venter jeg på at presidenten skal ta en aktiv del i dette. Det er mange problemer innen idretten, men den mest vanskelige og tragiske er at idrettsutøverne er blitt gisler på grunn av opptredenen til våre idrettsledere.

– Vi trenger å få gjennomført omfattende endringer. Vi trenger nye idrettsledere, sa Ganus.

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland blant annet ikke kunne stille som egen nasjon under neste års sommerleker i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022.

Kan anke

Utvalget mener Russland må utestenges fra alle arrangementer som har ratifisert WADA-koden. Det inkluderer også VM i fotball i Qatar i 2022.

En utestengelse kan også sette Russlands status som en av 12 verter for neste års EM-sluttspill i fotball i fare. Russland er plassert i gruppe med Danmark og Belgia i turneringen.

Skulle WADA konkludere med fire års utelukkelse, kan avgjørelsen ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

