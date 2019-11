Robin Olsen utestengt ut året etter rødt kort

NTB Sport

Olsen var en av tre spillere som ble utvist da Cagliari mistet to måls ledelse i dramatiske sluttminutter i 2-2-oppgjøret mot Lecce. Han må tåle knallhard kritikk fra motstanderens klubbpresident Saverio Sticchi Damiani for sin oppførsel.

Olsen havnet i tottene på Gianluca Lapadula etter at sistnevnte reduserte på straffespark, og det førte til at begge ble utvist. Svensken må stå over fire kamper etter at han dyttet motspilleren i halsen, mens Lapadula slapp med to kamper for sin reaksjon.

– Lapadula fikk rødt kort etter å ha tatt imot tre slag fra Cagliari-keeperen uten å ha gjort noe. Nå blir han utestengt på grunn av Olsens filming. Svensken var hovedpersonen i dette utrolige skuespillet, sa Damiani ifølge Aftonbladet.

– En uheldig slutt på kampen, noe jeg ber om unnskyldning for til mine lagkamerater, treneren og våre tilhengere. Jeg ønsket ikke å levne dem i stikken i denne kampen, der vi var nær tre poeng etter en sterk laginnsats, skrev Olsen på Instagram etter kampen.

Det er bare fire runder igjen i Serie A før nyttår. Neste kamp Olsen kan spille blir borte mot Juventus første helg i januar.

(©NTB)