Røff start for Mourinho, men Spurs reiste seg og gikk videre

NTB Sport

Bayern München tok tirsdag sin femte strake seier og er gruppevinner etter 6-0-seier borte mot Røed Stjerne etter et hodemål fra Leon Goretzka i første omgang og fire Robert Lewandowski-mål i løpet av et kvarter etter pause, før Corentin Tolisso satte punktum.

Tottenham er etter sin opphenting sikret 2.-plass i gruppe B. Harry Kane scoret to mål, Dele Alli og Serge Aurier ett hver da Mourinhos mareritt ble forvandlet til en drømmekveld.

– Det var oppoverbakke i kveld, men vi fikk målene vi trengte, og det føles godt å være videre, sa Kane til BT Sport.

Youssef El Arabi og Ruben Semedo ga Mourinho og hjemmefansen sjokkbehandling da de ga bortesvake Olympiakos 2-0-ledelse før det var spilt 19 minutter. Med seier til gjestene ville plassen i cupspillet hengt i en tynn tråd for forrige sesongs finalist.

Det var fortsatt stillingen etter 45 spilte minutter, men en kjempebrøler av midtstopper Yassine Meriah slapp hjemmelaget inn i kampen på overtid i første omgang. Han skulle upresset klarere Auriers flate innlegg fra høyre, men traff bare luft. Bak ham kunne Dele Alli takknemlig bredside inn 1-2.

Mourinho gikk bort og omfavnet ballgutten som sørget for at Aurier kunne ta et raskt innkast som førte til innlegget og scoringen.

Blod på tann

Dermed gikk Tottenham-spillerne til Mourinhos pauseprat med blod på tann, mens Olympiakos-kaptein Omar Elabdellaoui og hans lagkamerater plutselig bare hadde ett mål å gå på.

Ledelsen holdt ikke fem minutter av den andre omgangen. Akkurat som reduseringsmålet kom utligningen etter et Spurs-innkast på høyresiden og i en situasjon hvor Olympiakos så ut til å være i defensiv balanse. Lucas Moura skapte ubalanse med et gjennombrudd på kant, og han slo ballen skrått ut til Harry Kane, som blåste den forbi Elabdellaoui og keeper José Sá.

Alli sto for forarbeidet da Aurier scoret ledermålet med et knallskudd i det 73. minutt. Han driblet seg vei på venstresiden i feltet. Hans innlegg ble stusset av Son Heung-min og havnet hos Aurier, som fikk fulltreff og sendte ballen i mål ved motsatt stolpe.

Mourinho gjorde et offensivt bytte med Christian Eriksen for Eric Dier før det var spilt en halvtime, og med dansken på banen skulle det bli fire hjemmescoringer. Eriksen slo frisparket Kane styrte inn til 4-2.

– Ved pause sa vi at vi ikke kunne spille dårligere enn vi hadde gjort. Målet mitt var heldig, men det hjalp oss til seier. Managerens offensive bytte virket. Han kunne ha byttet ut hvem som helst av oss, sa Alli til BT Sport.

Kjempestart

Olympiakos innledet kampen sterkt og fikk ledermålet etter drøyt fem minutters spill. Guilherme fikk god tid med ballen midt på banen og slo et langt framspill. Danny Rose så ut til å ha kontroll, men han klarerte svakt rett til El Arabi. Marokkaneren førte ballen innover på banen, driblet av Harry Winks og sendte fra 20 meter i vei et skudd som snek seg inn ved stolpen. Han ble omfavnet av Elabdellaoui.

José Sá i gjestemålet hadde en kjemperedning da Son nikket på et frispark fra Winks og Kane ikke nådde fram med et forsøk på styring, men det var i motsatt ende av banen det skjedde mest innledningsvis. Tottenham levde farlig flere ganger før Semedo doblet ledelsen etter et hjørnespark.

Giorgos Masouras tok corner fra venstre. Ved nærmeste stolpe hælflikket Guilherme. Semedo løp inn blant fire passive motspillere og bredsidet ballen i mål.

Med Olympiakos-seier i London ville laget vært bare tre poeng bak Tottenham før siste runde i gruppespillet. Et Spurs-tap i München ville da åpnet døra for den greske klubben som ville tatt seg til cupspillet med hjemmeseier over Røde Stjerne. Men slik blir det ikke.

(©NTB)