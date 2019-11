PSG hentet opp to mål mot Real Madrid, eliteseriekjenning utvist for jubel

NTB Sport

Zinedine Zidanes lag var det beste i Madrid og ledet 2-0 ti minutter før slutt, men Kylian Mbappé og Pablo Sarabia scoret med to minutters mellomrom og ordnet poeng for gjestene da Paris Saint-Germain sikret gruppeseieren.

Real Madrid ble klar for cupspillet før avspark på Bernabeu, vertene var sultne på suksess og var veldig nær ved å påføre PSG det første mesterligatapet for sesongen.

– Vi møtte en stor rival, men kom ikke inn i kampen så godt som vi ønsket. Vi har ting å rette på, men kampånden og samholdet er enorm. Det var stort å få en så fin mottakelse på en arena der jeg hadde mange vakre opplevelser, sa tidligere Real-keeper Keylor Navas, som storspilte i PSG-målet.

I det 17. minutt spilte Federico Valverde vegg med Dani Carvajal på høyresiden og slo skrått ut til Isco, som styrte ballen i lengste stolpe. Benzema hadde en enkel oppgave på returen da PSG-nullen sprakk etter 377 minutters mesterligaspill denne sesongen.

Ellers måtte Navas stadig i aksjon for å hindre mer hjemmejubel.

Rett før sidebytte var det VAR-drama i Madrid. Da kom hjemmelagets keeper Thibaut Courtois for sent inn i en duell med Mauro Icardi. Dommer Artur Dias dømte frispark og dro opp det røde kortet.

Sinte og frustrerte

VAR skulle sjekke om forseelsen skjedde innenfor 16-meterstreken og det dermed skulle bli straffespark i stedet, men etter sjekken fikk Real Madrid til PSG-spillernes sinne og frustrasjon frispark for en forseelse i forspillet til fellingen.

I en severdig kamp varte det helt til det 79. minutt før det ble flere scoringer. Da doblet Benzema ledelsen ved å nikke Marcelos innlegg forbi Navas, og det så ut til å bli hjemmeseier og fortsatt spenning om gruppeseieren.

Mbappé reduserte etter en tabbe av Courtois i det 81. minutt, og to minutter senere utlignet tidligere Real Madrid-spiller Sarabia med et skudd i krysset. Neymar, som kom inn ved pause, var involvert i forspillet med et smart overhopp.

Gereth Bale kunne ha avgjort kampen for Real Madrid på overtid, men hans frispark traff stolpen.

To utvist for jubel

Real Madrids avansement til cupspillet ble klart da Brugge ikke vant bortekampen mot Galatasaray tidligere tirsdag. Dramatikk var det også der. To Brugge-spillere ble utvist for måten de feiret målet som ga 1-1 og et viktig bortepoeng på overtid i Istanbul.

Tidligere Sarpsborg-spiller Krépin Diatta rev av seg trøya i glede over å ha skutt inn utligningsmålet som holder laget på 3.-plass i gruppe A og gir kurs mot europaligaens cupspill. Det ga ham gult kort nummer to og dusj før de siste tilleggsminuttene.

Clinton Mata sparket i stykker hjørnesparket i sin glede og måtte også i garderoben med gult kort nummer to.

Adem Büyük lurte tidlig i kampen Simon Deli trill rundt og skjøt ballen i mål. Galatasarays første mesterligascoring i høst kom først i den femte kampen, men den så lenge ut til å gi tre poeng og løfte laget til 3.-plass. I stedet holdt Brugge seg foran og ligger fortsatt an til europaligaspill.

