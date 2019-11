Manchester City sikret gruppeseier tross poengtap mot Sjakhtar Donetsk

NTB Sport

Ett poeng var nok til at Pep Guardiolas mannskap er sikret gruppeseier før den siste runden spilles om 14 dager.

İlkay Gündogan ga hjemmelaget ledelsen, men gjestenes Manor Solomon sørget for at seieren glapp for Premier League-klubben. Han utlignet i det 69. minutt på en kjapp kontring.

– Dessverre ble det bare uavgjort, men vi må akseptere det. Det viktigste var at vi går videre som gruppevinner. Det var ikke vår beste kamp, sa Gündogan.

Om ikke det ble seier, opprettholdt i alle fall City-manager Pep Guardiola sin sterke statistikk mot det ukrainske laget. Før kampen hadde Guardiola vunnet ni av de siste tolv oppgjørene han har møtt Sjakhtar Donetsk.

Spenningen i mesterligaens gruppe C er nå om Sjakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb eller Atalanta slår følge med engelskmennene til utslagsrundene.

Hull i lufta

Hjemmelaget satte gjestene under press fra første spark på ballen, med Sjakhtar kunne fort ha gått til pause med ledelse etter et par svake inngripener fra City-keeper Ederson.

Først etter kvarteret da brasilianeren var på bærtur utenfor egen sekstenmeter. Keeperen sparket hull i lufta i forsøket på å klarere, og Tetê kom alene mot mål på høyre kant. Men brasilianerens avslutningsvegring gjorde at da han først skjøt var Fernandinho framme og blokkerte ballen.

Også senere i omgangen var keeperspillet alt annet enn patent, og vertene var heldige som unngikk baklengs før hvilen.

Ikke ufortjent

Kampen første ball i nettet kom drøye ti minutter etter pause. Da scoret İlkay Gündogan sitt sjuende mål i mesterligasammenheng. Tyskeren ble servert av Gabriel Jesus, som under press fra flere motspillere fikk gitt fra seg ballen til Gündogan.

Da kunne City-spilleren bare trille ballen i nettet.

Utligningen til gjestene kom etter et flott angrep 20 minutter før slutt da innbytter Solomon bredsidet ballen ned i hjørnet. Da kunne man ikke si at det var ufortjent med ukrainsk scoring.

Vidåpent

I gruppens andre kamp vant Atalanta 2-0 over Dinamo Zagreb. Luis Muriel og Papu Gómez scoret målene.

Resultatene gjør at Manchester City troner øverst i gruppe C med 13 poeng før siste kamp i gruppespillet. Sjakhtar Donetsk har seks poeng, mens Dinamo Zagreb har fem og Atalanta fire.

Dermed er det vidåpent i kampen om 2.-plass og avansement før gruppespillets siste kamp.

Gruppespillet avsluttes om to uker. Da spiller Sjakthar Donetsk hjemme mot Atalanta, mens Manchester City spiller borte mot Dinamo Zagreb.

