Jarstein fikk to kampers karantene, Hertha i krise

NTB Sport

Disiplinærkomiteen i Tysklands fotballforbund besluttet mandag lengden på den norske landslagskeeperen karantene.

Hertha Berlin røk 0-4 for Augsburg og stupte videre nedover bundesligatabellen. Nå har hovedstadsklubben kun tre lag bak seg.

Jarstein hadde ingen god dag på jobben søndag. I løpet av 28 minutter hadde han sluppet inn to mål og pådratt seg rødt kort. Utvisningen kom som følge av situasjonen som ledet til Augsburgs 2-0-scoring.

Først fikk Jarstein et dårlig touch på et tilbakespill. Augsburgs Florian Niederlechner snappet ballen, men ble taklet høyt oppe på leggen av nordmannen i samme slengen. Ballen spratt så til Sergio Cordova, som satte den i det åpne målet. I skuddøyeblikket leverte den norske burvokteren nok en sugende takling og traff rett under kneet til målscoreren.

Etter at VAR hadde vurdert de to situasjonene, trakk dommeren opp det røde kortet.

Utvisningen førte til at Herthas andre nordmann, Per Ciljan Skjelbred, ble byttet ut for å gi plass til reservekeeper Dennis Smarsch.

I Hertha-leiren ulmer det etter søndagens stortap. Tyske medier meldte mandag om at krisemøter som involverer både administrasjonen og klubbens styre skal finne sted mandag og tirsdag.

Hvor lenge trener Ante Covic får beholde jobben, omtales som svært uvisst. Det spekuleres i muligheten for at Jürgen Klinsmann, som har en rådgiverrolle i Hertha-systemet, kan gjøre et trenercomeback.

Ifølge fotballmagasinet Kicker skal imidlertid ikke det være særlig sannsynlig.

(©NTB)