Zuccarello tredje sist to ganger da Wild tapte på overtid for Bruins

NTB Sport

Wild ledet både 1-0, 3-1 og 4-2, men Bruins kom tilbake hver gang. Hjemmelagets David Krejci scoret to mål på 48 sekunder på tampen av den tredje perioden og sørget for at det sto 4-4 etter tre perioder.

I overtidsperioden sørget Torey Krug for at hjemmelaget fra Boston stakk av med seieren.

Zuccarello var tredje sist på pucken ved to anledninger - både på 1-0-scoringen til Jason Zucker og Eric Staals 3-1-scoring.

Wild tok ledelsen i overtallsspill i den første perioden. Zuccarello sentret på tvers til lagkamerat Brad Hunt, som fyrte av et hardt skudd. Tuuka Rask i Bruins-målet måtte gi retur, og fra kloss hold satte Jason Zucker inn 1-0.

Det sto 2-1 til gjestene da Zuccarello var involvert på ny, og igjen utnyttet Wild å være i overtall. Nordmannen spilte pucuken inn til Ryan Suter, som fikk sitt forsøk stoppet av Rask. Også denne gangen måtte han gi retur, og Staal pirket inn 3-1.

Likevel holdt det altså ikke for Wild, som har tapt 14 av 23 kamper så langt denne sesongen. De ligger nest sist i NHLs vestre avdeling.

Zuccarello var på isen i 15 minutter og 59 sekunder på isen.

(©NTB)