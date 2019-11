Storhamar med komfortabel seier i Narvik

NTB Sport

Storhamar avgjorde langt på vei bortekampen i Narvik i den første perioden. To scoringer av Toumo Ahlholm og ett av Phillip Marinaccio sørget for at gjestene gikk inn i den andre perioden med 3-1-ledelse.

Marcus Nordlund var sist på pucken da Narvik reduserte etter en gavepakke fra Storhamar mot slutten av første periode.

Arttu Niskakangas sørget for noen minutters spenning i kampen da han satte inn 2-3 knappe fem minutter inn i den andre perioden, men sju minutter senere satte Anthony Cameranesi inn 4-2, og Storhamar var igjen oppe i en tomålsledelse.

Halvveis inn i siste periode økte Storhamar til 5-2 ved Erik Saltsten, og da virket veien lang å gå for Narvik.

Flere mål ble det ikke og dermed trygget Storhamar andreplassen på tabellen. Mjøslaget har nå 40 poeng etter 20 kamper og har fire poengs forsprang ned til Vålerenga på plassen bak. Opp til serieleder Stavanger er det elleve poeng.

Narvik blir stående med 21 poeng.

Oppgjøret mellom Manglerud Star og Lillehammer har senere kampstart.

(©NTB)