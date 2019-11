Ranheims snuoperasjon gir fornyet håp om spill i Eliteserien

NTB Sport

Snuoperasjonen fører til at nedrykksstriden i årets eliteserie blir av den elleville sorten. Før siste serierunde kan seks lag rykke ned.

Ranheim med sine 27 poeng har det dårligste utgangspunktet, men fram til kampens 61. minutt så det bekmørkt ut for trønderne. Da ledet Lillestrøm 1-0, og Ranheim var klare for 1. divisjon.

Men to scoringer med åtte minutters mellomrom signert Adrià Mateo López og Mads Reginiussens reddet ikke bare tre poeng for Ranheim, de sørger også for at håpet om fornyet eliteseriebillett fortsatt lever.

Lillestrøm hadde fornyet billett i lomma da Daniel Pedersen ga gjestene ledelsen fem minutter etter pause. Men seks minutter senere startet billetten å glippe.

Fartsfylt førsteomgang

Lagene gikk til pause etter en fartsfylt førsteomgang. Da hadde begge lag hatt flere store sjanser til å ta ledelsen, men uten hell. Hjemmelaget hadde hatt de fleste og største sjansene, men verken Mads Reginiussen eller Mushaga Bakenga fikk presset ballen mellom stengene.

Thomas Lehne Olsen hadde en gyllen mulighet til å sende gjestene i ledelsen, men en god Even Barli i Ranheim-målet hindret scoring.

Men det skulle ikke ta lang tid etter pause før ballen fant veien inn i nettmaskene. Lillestrøm tok ledelsen fra straffemerket etter at Lehne Olsen ble felt i feltet.

Da hadde det gått fem minutter av annen omgang, og på det tidspunktet var Ranheim i 1. divisjon.

Rakett

På bare åtte minutter gikk Ranheim fra helvete til himmels.

Først da Lopez dempet ballen på året før han sendte av gårde en rakett av et volleyskudd etter 61. minutters spill. Åtte minutter senere fullførte Ranheim-kaptein Mads Reginiussen snuoperasjonen da han banket ballen bak LSK-keeper Marko Maric.

Bakenga var nærmest scoring de siste minuttene da på overtid kom alene med Maric, men spissens lobb gikk i tverrliggeren og over.

Jubelscener

Da dommeren blåste av kampen var det elleville jubelscener blant Ranheims-spillerne, som nå får en formidabel oppgave i siste runde. Da må de vinne trønder-derbyet borte mot Rosenborg.

Ranheim er fortsatt tabelljumbo med 27 poeng, samme poengsum som Mjøndalen. Tromsø, Lillestrøm, Strømsgodset og Sarpsborg har alle 29 poeng.

Lillestrøm møter Sarpsborg i siste runde, en kamp som kan bli helt avgjørende for begge lag.

(©NTB)