Max Hauke om dopingen:– Mitt livs største feil

– Jeg visste at det var feil. At jeg risikerte alt. Men samtidig: Jeg måtte gjøre det. For jeg ville jo nå verdenseliten, sier Hauke.

Til Expressen forteller 27-åringen om hendelsen som rystet langrennsverdenen. Der forteller han hvordan en lagkamerat formidlet kontakt til dopinglegen Mark Schmidt, hvordan han klarte å hemmeligholde dopingen for alle i tre år og hvilke konsekvenser politirazziaen har fått for livet hans.

Hauke er i en sivil domstol dømt til fem måneders betinget fengsel for stortings bedrageri. Han måtte i tillegg betale en bot på om lag 350.000 kroner og er utestengt fra all konkurranse i fire år.

27-åringen ble selve symbolet på dopingskandalen i Seefeld da en video ble lekket der han ble tatt på fersken mens han dopet seg.

– Før den videoen tror jeg alle så på meg som en hyggelig fyr, men etter er det nok mange som ser på meg som et dopingmonster. Hver gang jeg ser det bildet (videoen), hører jeg lyden av da politiet slo inn døra. Jeg husker sekundet der jeg innså at alt var over. Det var det tøffeste sekundet i mitt liv, sier Hauke.

Han beskriver videre at beslutningen om å dope seg var sitt «livs største feil». Han forteller også han ikke har noen kontakt med sine gamle lagkamerater på landslaget og at han ikke har noen planer om å gjenoppta skikarrieren. På spørsmål om Trond Nystad, daværende landslagstrener for det østerrikske skilandslaget, visste noe om at han dopet seg, er Hauke klar i sin tale.

– Nei, nei. Absolutt ingenting, sier Hauke.

