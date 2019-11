Johaug frykter juksemakere etter fluorforbudet

NTB Sport

Johaug var som ventet overlegen på 10-kilometeren i fri teknikk i søndagens nasjonale åpningshelg i langrenn på Beitostølen. Hun slo Heidi Weng på 2.-plass med 31,3 sekunder. Junioren Helene Marie Fossesholm var 0,9 sekunder bak Weng igjen.

Etterpå ble Johaug konfrontert med den ferske beslutningen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) om å forby fluorprodukter foran sesongen 2020/2021.

– Det er greit for meg med fluorforbud, men det krever ekstra innsats med tanke på testing. Du må passe på at ingen jukser. Hvis folk skal begynne å mikse, trikse og jukse, da blir det ikke fair. Så lenge det er fair, er det greit med tanke på det helsemessige perspektivet, sa Johaug.

Ikke overbevist

Ekspressen fra Dalsbygda er ikke helt overbevist om at det hele kommer til å forløpe uten komplikasjoner.

– Jeg frykter at de ikke klarer å finne de rette testmetodene og at det kanskje er noen som begynner å jukse litt. Så lenge alle holder seg til reglementet er det greit, men jeg ser utfordringer med det, sa Johaug og snakket vel egentlig for de fleste løperne som ble spurt om det samme under søndagens to renn på Beito.

Fluorforbudet for alle grener innen FIS var en naturlig snakkis etter avstemningen i FIS-styret lørdag kveld.

Solid

Therese Johaug har hatt en solid sesongstart. Hun var enda mer overlegen i lørdagens klassiskrenn, men det skal sies at vinnertiden på like i overkant av 21 minutter søndag må ha vært noe i nærheten av verdensrekord.

Neste renn er det verdenscupåpning og minitour i Finland fredag til søndag.

– Jeg har tatt disse skirennene som to gode renn inn mot Kuusamo. Vi får slippe opp på treningen denne uka. Da håper jeg at det kan løfte seg litt.

– Vinnertid på 21 minutter?

– Jeg har aldri gått en 10 kilometer på 21 minutter før. Det var krevende å gå. Det var en vanvittig fart og ekkelt å se noe i nedoverkjøringene. Lyset var helt flatt, og jeg måtte av med brillene for å finne ut hvor løypa gikk. Men det var artig og lærerikt, for det er kanskje dette føret jeg takler minst.

(©NTB)