Elverums motstandertrener til egen spiller: – Kan du ikke bare dø så jeg slipper å se deg igjen. Dø!

Vujovic må kalles en storhet i internasjonal håndball. Han er OL- og VM-vinner som spiller for Jugoslavia på 1980-tallet og har i en årrekke vært trener i store klubber.

Tidligere denne uken mistet han besinnelsen under en kamp med sitt lag Zagreb. I en TV-sendt timeout som er oversatt og gjengitt på sosiale medier, bruker Vujovic ord som får mange til å måpe.

«Dø. Fu … ditt liv for helvete. Kan du ikke bare dø så jeg slipper å se deg igjen. Dø!".

Håndballproffen Miha Zvizej har tidligere spilt under Vujovic. Han reagerte kraftig og la på Twitter ut oversettelsen fra serbokroatisk til engelsk.

– Hvem snakker slik til et annet menneske? Og så kalles han en legende, skrev Zvizej.

Vujovic har et fryktet temperament. Det kan eksplodere nesten uten forvarsel. Han har havnet i trøbbel flere ganger i sin trenerkarriere. I EM 2018 løp han ut på banen under en kamp og stilte seg i Slovenias mål før et tysk straffekast. På den måten protesterte han mot dommernes innsats.

Zagreb og Elverum har begge bare ett poeng etter åtte mesterligakamper i høst. Det gjenstår seks runder i Champions Leagues gruppespill.

