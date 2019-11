Brann fullstendig ydmyket – Strømsgodset klatret over nedrykksstreken

NTB Sport

Moses Dramwi Mawa, Lars-Jørgen Salvesen x2 og Duplexe Tchamba sørget for at kampen var punktert allerede før pause. Etter hvilen scoret Kristoffer Tokstad og Herman Stengel for Strømsgodset, som dermed kunne juble for 6-0-seier over et tafatt Brann.

Tre poeng er svært kjærkomment for Strømsgodset, som kjemper en tøff kamp for å unngå nedrykk fra Eliteserien. Med seieren klatrer de over nedrykksstreken. Laget skal likevel ikke føle seg trygge, for de er bare foran Tromsø på kvalifiseringsplass på målforskjell. Ned til direkte nedrykk skiller to poeng.

– Dette er helt sinnssykt deilig. Vi har snakket om denne kampen i to uker nå, om at vi må vinne. Å levere som vi gjør i dag er helt sinnssykt. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sa tomålsscorer Salvesen til Eurosport etter kampen.

Brann-treneren: – Det var anarki

Etter en opptur forrige runde, med en etterlengtet seier mot Odd, var det en sørgelig Brann-utgave vi fikk se i Drammen søndag. Bergenserne ligger midt på tabellen, og har knapt noe å spille om før siste serierunde neste helg.

Ifølge midtbanespiller Kristoffer Barmen hadde de en annerledes oppladning til oppgjøret.

– Azar (Karadas) lurte i oss noe julemat i går. Det var aquevitt og full pakke. Det ble seint, men i dag er vi klare for å levere, sa han til Eurosport.

De gjorde Brann overhodet ikke i Drammen. Trener Lars Arne Nilsen var langt nede da han ble intervjuet etter kollapsen.

– Etter 1-0 så raknet vi helt. Det var anarki der ute. Det var ingen som tok ansvar og vi slo sprekker, forklarte Brann-sjefen.

Tre mål på seks minutter

Mawa åpnet scoringsshowet etter 21 minutter. Spissen dro seg inn fra høyre og satte ballen i det nærmeste hjørnet. Brann-keeper Håkon Opdal var på ballen, men klarte ikke å forhindre scoring.

Så skulle det virkelig smelle fra hjemmelaget, som scoret tre mål på seks minutter. Først satte Lars-Jørgen Salvesen inn 2-0 etter 37 minutter. Han ble spilt fri av Mawa, og chippet ballen flott i nettet.

To minutter senere sto det 3-0 da Duplexe Tchamba scoret etter en corner, og to minutter før pause var Brann-kollapsen total da Salvesen satte inn 4-0. 23-åringen mottok ballen i feltet og lurte inn sitt andre mål for dagen.

Tre minutter etter pause satt den igjen for hjemmelaget. Tokstad satte inn 5-0 etter flott Strømsgodset-spill. Halvveis ut i den andre omgangen avsluttet hjemmelaget Brann-ydmykelsen da Herman Stengel scoret med et utsøkt skudd.

(©NTB)