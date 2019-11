Åsane rykket opp til 1. divisjon, Notodden må ta turen ned

NTB Sport

Etter ett år på nivå tre er Åsane tilbake på det nest øverste nivået i norsk fotball.

Det ble klart da de spilte 2-2 på hjemmebane og slo ut Notodden i kvalifiseringen. Mye av grunnlaget ble lagt på bortebane da de sikret seg et glimrende utgangspunkt med 3-1-seier.

Gjestene fra Notodden ga det et skikkelig forsøk på bortebane, til tross for et vanskelig utgangspunkt. De tok ledelsen to ganger, men keepertabber og et rødt kort gjorde oppgaven vanskelig.

Ti minutter før slutt utlignet Joakim Hammersland til 2-2 da keeper Espen Vasby spilte ballen rett til Åsane, som lekkert kombinerte seg gjennom gjestens forsvar. Hammersland hadde få problemer med å sette inn sitt sjette mål i kvalifiseringen.

Åsane imponerte i kvalifiseringen hvor de først slo ut divisjonskollega Kvik Halden over to kamper, før 1.-divisjonslaget Notodden ble beseiret i to tøffe bataljer.

Keepertabbe og rødt kort

Notodden fikk en strålende start i Bergen da de etter kun seks minutter gikk opp i 1-0-ledelse ved André Bakke. Kantspilleren fikk ta ned ballen og smelle den kontakt i mål fra åtte meter.

Men jubelen stilnet fort for de tilreisende da keeper Vasby rotet det til i de bakre rekker med en dårlig berøring. Joakim Hammersland kunne enkelt rappe ballen og sette den i det åpne målet.

Henrik Gustavsen sendte gjestene i føringen fem minutter seinere, men nok en gang ble oppgaven gjort vanskelig da Alfred Sankoh pådro seg sitt andre gule kort like før pause og ble utvist. På overtid ble Notodden redusert til ni mann da Henrik Gustavsen fikk direkte rødt kort.

