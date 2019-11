Tottenham med overbevisende seier i José Mourinhos comeback

NTB Sport

José Mourinho hadde ikke tapt en åpningskamp i ny klubb på sin seks foregående kamper, og i møtet med London-rival West Ham var det aldri noen gang tvil om at rekken skulle bli økt til sju.

Da West Ham reduserte til 3-2 var det for sent, Angelo Ogbonnas scoring var omtrent det siste sparket på ballen. Tottenham var i realiteten aldri truet.

Portugiserens mannskap la nemlig et bunnsolid grunnlag i første omgang, før de gikk ut og punkterte kampen til 3-0 fire minutter etter pause. Serge Aurier fant Harry Kane med et utsøkt innlegg mot bakre stolpe. Den engelske landslagsspissen hadde få problemer med å heade inn den avgjørende scoringen.

Redusering

West Ham reduserte til 3-1 etter 73 minutter da Mark Noble fant innbytter Michail Antonio på sekstenmeteren. Med strak venstrevrist banket han ballen ned i det venstre hjørnet, utakbart for Tottenhams sisteskanse Paulo Gazzaniga.

3-2 kom sekunder før de seks tilleggsminuttene var ferdigspilt.

Dermed er Tottenham tilbake på vinnersporet i ligaen etter fem kamper uten seier, og klatrer opp til femteplass før resten av lagene har vært i aksjon. Neste oppgave for de hvitkledde Olympiakos i mesterligaen i midtuka, før Bournemouth og Manchester United venter i ligaen de to påfølgende helgene.

For Manuel Pellegrini og West Ham er der derimot krise. Laget står med fem tap og to uavgjort på de sju siste ligakampene. Nedrykksstreken nærmer seg faretruende for chileneren.

God balanse og full kontroll

Tottenham tok tak i kampen fra første spark og satte ballen i mål allerede etter tre minutter da Kane banket den opp i det venstre krysset. Assistentdommeren vinket imidlertid korrekt av for offside.

Men det var en forsmak på hva som ventet, for Tottenham hadde god balanse i laget og skapte flere store muligheter gjennom spill i mellomrommet der en aktiv Dele Alli var delaktig i de to første scoringene.

For etter å ha skutt seg inn i det 20 spilleminutt, fikk Son Heung-min en gavepakke av en stikker fra Alli kvarterer etterpå. Med en lekker overstegsfinte dro han seg fri mot venstre og banket ballen inn bak en rusten Roberto Jiménez, som voktet buret for en skadd Lukasz Fabianski.

To minutter før pause var Alli og Son Heung-min på farten igjen. Ute på venstrekanten klarte førstnevnte liggende, og på akrobatisk vis, å spille fri sin sørkoreanske makker. Han banket ballen inn via bakken slik at Lucas Mora enkelt kunne skli inn 2–0 og sitt andre mål for sesongen.

(©NTB)