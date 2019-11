Suverene Tønseth på kollisjonskurs med treneren

NTB Sport

At Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo var i en klasse for seg på sesongens første distanserenn for de norske langrennsstjernene på 15-kilometeren i klassisk på Beitostølen lørdag endrer ikke på terrengløpdebatten.

Tønseth innrømmet at han har tenkt på mye på terreng-EM. Han tok sølv i NM bak Henrik Ingebrigtsen tidligere i høst.

– Men Nossum har ikke gjort det, og da står vi like langt. Det blir Kuusamo som gjelder. Etter søndagen der har jeg svaret. Presterer jeg bra da og er klar for Tour de Ski, så stikker jeg til Portugal, sa Tønseth etter å ha utklasset de andre og distansert Klæbo på 2.-plass med 18,9 sekunder.

Vise fram

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har lovet Tønseth at han får dra til EM i Portugal om han viser klasse og kvalifiserer seg til Tour de Ski allerede i minitouren i Ruka kommende helg.

Aller helst vil Nossum at Tønseth går skiathlon på Lillehammer om 14 dager. Han vil ha bekreftelsen på at Tønseth er blitt bedre på lengre distanser og at han er aktuell for distansen i VM i Oberstdorf neste vinter.

Nossum mener det er dumt av Tønseth om han går glipp av muligheten til å vise seg fram.

– Det er mye som er dumt man kan gjøre. Det er tremil i Lillehammer, I Falun og under Skitouren. Det kommer flere tremiler, og utfordringen min har mer vært femmil. Tremil skal jeg klare bra. Jeg har bevist at jeg holder lange løp bedre enn før.

Står fast

Nossum sier at han egentlig har sagt sitt om problematikken. Han sier at det egentlig ikke handler om hvor fort Tønseth går i Ruka.

– Det handler om at jeg trenger å se ham på lengre distanser. Vi kan ikke arrangere en tremil hist og pist bare for at han skal vise meg at han har noe i en tremil å gjøre i VM neste år. Tremila på Lillehammer er ett av tre lange løp foran VM i Oberstdorf. Dropper han det er det lettere for meg å bruke argumentet om at jeg har til gode å se ham gå gode løp som er lengre enn 15 kilometer.

Tønseth er uansett i form. Han er trygg på at han gikk et klasseløp lørdag.

– Ja. Det tror jeg. Når det blir litt differanser, så er det et tegn om at det går rimelig fort. Men jeg tror nok at Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen hadde staket fort rundt her også.

– 18,9 sekunder er utklassingssifre?

– Ja, det er det på 15 kilometer i herrelangrenn. Jeg er veldig fornøyd med at det ble såpass stor differanse. Men jeg har vunnet med 18 sekunder her før også, og i fjor vant jeg med 12 sekunder her og ble sjette beste nordmann på distansen i Kuusamo. Jeg må holde formen ved like, sa 28-åringen fra Byåsen i Trondheim.

Søndag venter en ny 15 kilometer for herrene på Beitostølen, da i fristil. Den står Tønseth over.

