Slalåm: Haver-Løseth femmer etter første omgang i Levi

I sitt første verdenscuprenn siden 29. desember i fjor viste Nina Haver-Løseth at hun ikke har glemt hvordan man skal kjøre på ski. Hun pådro seg et brudd i et leggbein og en meniskskade i østerrikske Semmering like før nyttår.

Etter første omgang av slalåmrennet i Levi ligger den norske 30-åringen på 5.-plass, men hun er voksne 1,46 sekunder bak Vlhova.

– Jeg kjørte litt pinglete ned henget og gjorde et par feil jeg tror kostet tid, men det er godt å vite at jeg har litt å gå på, sa Haver-Løseth til NRK etter første omgang.

Amerikanske Mikaela Shiffrin ligger kun 0,13 sekund bak Vlhova, mens Katharina Truppe er nummer tre. Østerrikeren ligger 0,99 sekunder bak. Svenske Anna Swenn-Larsson ligger på fjerdeplass, 1,31 bak Vlhova.

Mina Fürst Holtmann er nummer 14 etter at 25 kjørere har vært utfor, mens Maren Skjøld ligger som nummer 25. Kristin Lysdahl kjørte ut. Thea Stjernesund har senere startnummer.

Andre omgang i Finland starter klokken 13.15.

