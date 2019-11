Hopp: Norge på 5.-plass etter én omgang i Wisla

NTB Sport

Ankermann Robert Johansson hoppet best av nordmennene med et svev på 129,5 meter. Han ble belønnet med 134,8 poeng og sørget for at Norge har brukbart heng på en plass på seierspallen.

Daniel André Tande hoppet 123 meter, før Thomas Markeng landet på 120 meter og Marius Lindvik plantet skiene på 121 meter.

Omgangens lengste svev var det sloveneren Timi Zajc som sto for med 131,5 meter.

Den polske kvartetten leverer varene på hjemmebane og leder med 522,4 poeng. Østerrike ligger 11,1 poeng bak før finaleomgangen, mens slovenerne er ytterligere 17,6 poeng bak.

Tyskland ligger 0,4 poeng bak Slovenia, mens Norge er 4,8 poeng bak der igjen. 6.-plasserte Japan er 51,6 poeng bak Polen.

