Ødegaard klar for Bernabeu-gjensyn, Bale benket hos Real

20-åringen gjør comeback etter snaut to ukers skadeopphold. Ankelproblemer satte ham utenfor i to lands- og to seriekamper.

Det er mange nordmenn på plass for å se oppgjøret på Bernabeu-stadion. Det blir Ødegaards tredje kamp der. Han spilte for Real Madrid på samme arena i 2015 og 2016.

Sportsavisen Marca skriver at «alles øyne er rettet mot Gareth Bale og Ødegaard». Bale starter på benken for hjemmelaget.

Ødegaard er utleid fra Real Madrid til Real Sociedad for to sesonger (til sommeren 2023). Han ble kjøpt av Madrid-klubben i januar 2015 og har også vært utlånt til Heerenveen og Vitesse.

