Valnes satte Klæbo på plass: – Kan ikke stå her og være storkjefta

Valnes var nest raskest i prologen, og etter det vant han hvert heat i kvartfinale, semifinale og finalen. I de to førstnevnte spurtslo han Klæbo, men verdensmesteren var ikke med i seierskampen i finalen.

Valnes fikk et perfekt løpsopplegg og var først opp den siste motbakken inn mot oppløpet. Han staket seg i mål 0,35 sekund foran Steinkjer-løper Pål Trøan Aune.

Valnes var selvsagt strålende fornøyd med innsatsen, men nektet å ta av.

– Jeg prøver å la armer og bein snakke framfor å stå her og være storkjefta, sa nordlendingen.

Sprintseieren gjør at han har gode kort på hånda for å få lov til å gå verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Der er det to av ti norske plasser ledige.

– Jeg hadde ikke ventet at det skulle bli seier i dag, men finale var målet og i en finale skal man gi gass og kjøre helt inn til mål.

– Ruka?

– Jeg tar ikke ut meg selv, men jeg har gjort mitt beste. Søknaden jeg la inn i dag kunne ikke ha vært bedre. Jeg håper selvsagt at jeg får gå neste helg, sa ferskingen på det norske sprintlandslaget.

Tralt

Erik Valnes slo igjennom sist sesong. Da var han syk under åpningshelgen på Beitostølen.

– Hadde du luktet at dette kunne skje?

– Jeg har vært bra på trening og har hevdet meg godt på sprintøktene, men jeg har ikke tenkt mye over dette løpet. Det er mer det at du prestere når det gjelder.

– Hvordan har overgangen til landslaget vært?

– Det har gått fint. Det er litt mer reising på samling og med et bedre nivå på øktene. Men ellers er det mye av den samme tralten. Du må opp om morgenen og forsøke å få trent litt, kom det nøkternt fra Beitostølens beste sprinter.

Mange hadde nok ventet at det ville bli Johannes Høsflot Klæbo, men slik ble det ikke.

Han måtte «brøyte» løype i prologen og han fikk en uvanlig svak 9.-plass der. Klæbo fikk heller ikke opp farten til normalt nivå senere i konkurransen og endte opp med 5.-plass som tredje beste trønder.

Manglet sult

Klæbo sier at han manglet den store sulten, men at håpet er at overskuddet er på plass til neste helgs verdenscupåpning i Ruka. Der venter en minitour over tre dager.

– Jeg håper selvsagt at det skal løsne. Det er det som er planen. Jeg satser på at litt overskudd inn mot neste helg vil gjøre meg godt.

Overskuddet skal blant komme gjennom en ny hardøkt under lørdagens 15 kilometer klassisk.

– Det blir ikke vanskelig. Cluet blir å finne en sofa, kanskje gjøre litt skolearbeid og trene lite.

– Erik Valnes?

– Jeg var klar over ham. Han har gått fryktelig fort i sommer og høst og har vist at han er sterk. Jeg er ikke overrasket over at han vinner i dag, men det er neste helg det gjelder mest, sa Klæbo.

Lørdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer i sesongåpningen på Beitostølen, mens mennene går 15 kilometer.

