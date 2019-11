Stenseth raskest i Beito-prologen

NTB Sport

Grong-løperen gikk i mål på tiden 2.57,03. Det var halvsekundet foran sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla.

Den norske duoen var klart raskest. Amerikanske Sophie Caldwell på 3.-plassen var 4,02 sekund bak Stenseth.

Andre gode norske kort i utslagsrundene er blant andre Anna Svendsen (5.-plass i prologen), Kristine Stavås Skistad (6) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (8).

Heidi Weng valgte å stå over fredagens sprint som følge av hodepine etter et fall for to dager siden.

– Det er ikke grunn å presse seg hardt når man har hodepine. Det er ikke noe farlig, og vi håper det går fort over, sa landslagslege Øystein Andersen til NRK.

Fra før var det klart at Ingvild Flugstad Østberg er nektet start både på Beitostølen og i verdenscupen i Ruka. Fraværet forklares med helseproblemer.

Selve utslagsrundene i sprinten starter klokken 12.30.

Lørdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, mens herrene går 15 kilometer.

